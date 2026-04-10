Jacek Magiera nie żyje. Jan Tomaszewski wstrząśnięty, wzruszające słowa

Jan Tomaszewski jest wstrząśnięty śmiercią Jacka Magiery, którą skomentował podczas rozmowy z dziennikarzem.

Legendarny bramkarz uważa, że Magiera "nieprawdopodobnie przeżywał futbol"

Tomaszewski widział w Magierze przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski i nazwał go "asystentem Górskiego".

Przeczytaj wzruszające słowa Tomaszewskiego i dowiedz się, jak wspomina zmarłego trenera.

"Osiwiał, bo przejmował się futbolem"

Wiadomość o śmierci 49-letniego trenera była dla Jana Tomaszewskiego potężnym ciosem. Legendarny bramkarz podkreślił, że Jacek Magiera był prawdziwym człowiekiem futbolu, który każdą komórką swojego ciała przeżywał to, co działo się na boisku i wokół niego.

- Jacek przeżywał jako zawodnik tej najwyższej klasy, jako trener. Przeżywał nieprawdopodobnie futbol. To był człowiek futbolu. On przeżywał wszystkie porażki, wszystkie zwycięstwa - mówił poruszony Tomaszewski.

Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na niezwykły szczegół, który jego zdaniem był dowodem na ogromną pasję i zaangażowanie Magiery.

- On bardzo szybko osiwiał. Ja myślałem, że to jest jakaś taka choroba, która każdego z nas czeka, ale on osiwiał moim zdaniem właśnie tym, że przejmował się sprawami futbolu - stwierdził.

Następca Urbana i "asystent Górskiego"

Jan Tomaszewski, podobnie jak wielu ekspertów, widział w Jacku Magierze przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. Jego zdaniem był on naturalnym kandydatem do przejęcia sterów w kadrze po Janie Urbanie, co miał potwierdzać sam obecny selekcjoner.

- Moim zdaniem właśnie Jacek Magiera był tym człowiekiem, który powinien przejąć sukcesję. To samo potwierdził w pewnym momencie selekcjoner Janek Urban, który powiedział, że on widzi właśnie przyszłego selekcjonera w swoim asystencie - zaznaczył Tomaszewski.

Na koniec, w niezwykle wzruszający sposób, podsumował, jak wielką stratą dla polskiej piłki jest odejście tak wybitnej postaci.

- W niebie będzie asystentem pana Kazimierza Górskiego - zakończył legendarny bramkarz.

