Tragedia podczas treningu

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątkowy poranek. Jak informują media, Jacek Magiera wyszedł pobiegać. W trakcie treningu zasłabł. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Nagła śmierć Jacka Magiery wywołała szok i niedowierzanie w całym środowisku piłkarskim, które straciło wybitnego fachowca i wspaniałego człowieka.

Jacek Magiera nie żyje. Nagła śmierć trenera reprezentacji Polski. Znamy przyczynę

Oficjalne pożegnanie i apel prezesa PZPN

Wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera kadry potwierdził PZPN. Głos w sprawie zabrał prezes Cezary Kulesza, który opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis.

„Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny” – napisał prezes PZPN.

Słowa te oddają skalę straty, jaką dla polskiej piłki jest odejście Jacka Magiery. Apel o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle trudnym czasie jest wyrazem najwyższego szacunku dla zmarłego i jego najbliższych.

Jacek Magiera nie żyje! Polski futbol pogrążony w żałobie

Jacek Magiera: od utalentowanego piłkarza do cenionego trenera

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Rakowie, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie w 1995 roku. Jego talent szybko dostrzegła Legia Warszawa, do której trafił w 1997 roku i z którą był związany przez niemal dekadę. W barwach stołecznego klubu rozegrał 176 meczów ligowych, zdobywając między innymi: Dwa tytuły mistrza Polski (2002, 2006), Puchar Polski (1997), Superpuchar Polski (1997), Puchar Ligi Polskiej (2002)

Jako młody zawodnik odnosił również sukcesy z reprezentacjami młodzieżowymi. W 1993 roku zdobył mistrzostwo Europy z kadrą U-16, a kilka miesięcy później, jako kapitan, zajął czwarte miejsce na mistrzostwach świata U-17 w Japonii.

Jacek Magiera nie żyje. Dariusz Dziekanowski w szoku. "Nie chce mi się wierzyć”

Kariera trenerska – pasja i profesjonalizm

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2006 roku, Jacek Magiera rozpoczął pracę jako trener. Przez wiele lat był asystentem w sztabie Legii Warszawa, ucząc się od takich szkoleniowców jak Jan Urban czy Maciej Skorża. Samodzielnie prowadził m.in. Zagłębie Sosnowiec, a następnie, w 2016 roku, objął stery pierwszej drużyny Legii, z którą prowadził w Lidze Mistrzów. Zdobył także mistrzostwo Polski w sezonie 2016/2017. W kolejnych latach prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski U-19 i U-20. Jego ostatnim przystankiem klubowym był Śląsk Wrocław, z którym w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo Polski. W lipcu 2025 roku dołączył do sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera.

Jacek Magiera nie żyje. Przyczyny śmierci

30

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 10, 2026