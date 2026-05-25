Kiedy odbędzie się Gala Ekstraklasy? Gdzie oglądać? Wszyscy nominowani, najlepsi dostaną kolejne nagrody

Michał Skiba
2026-05-25 11:25

Sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie dobiegł końca, w poniedziałkowy wieczór przyjdzie czas na jego oficjalne podsumowanie. Już dziś (25 maja) odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy oraz trenera minionych rozgrywek.

Na scenie pojawią się największe gwiazdy ligi, a kibice będą mogli jeszcze raz wrócić do najbardziej emocjonujących momentów zakończonego sezonu.

Tegoroczne rozgrywki dostarczyły mnóstwo emocji, można śmiało stwierdzić, że to był najbardziej szalony sezon od wielu lat. Mistrzem Polski został Lech Poznań, który sięgnął po dziesiąty tytuł w historii klubu. Drugie miejsce wywalczył Górnik Zabrze, a europejskie puchary zapewnił sobie również GKS Katowice. Z Ekstraklasą pożegnały się natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Podczas gali wręczone zostaną statuetki między innymi dla najlepszego bramkarza, obrońcy, pomocnika, napastnika oraz trenera sezonu. Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe atrakcje i podsumowania najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskiej lidze.

Gdzie oglądać Galę Ekstraklasy 2026?

Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 360.

Nominowani do nagród za sezon 2025/2026:

Bramkarz sezonu:

  • Ivan Brkić (Motor Lublin)
  • Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)
  • Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
  • Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
  • Rafał Strączek (GKS Katowice)

Obrońca sezonu:

  • Marcin Kamiński (Wisła Płock)
  • Wojciech Mońka (Lech Poznań)
  • Oskar Wójcik (Cracovia)
  • Rafał Janicki (Górnik Zabrze)
  • Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)

Pomocnik sezonu:

  • Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
  • Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze)
  • Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok)
  • Antoni Kozubal (Lech Poznań)
  • Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu:

  • Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Mikael Ishak (Lech Poznań
  • Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk)
  • Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)
  • Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu:

  • Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa)
  • Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
  • Niels Frederiksen (Lech Poznań)
  • Michal Gasparik (Górnik Zabrze)
  • Rafał Górak (GKS Katowice)
