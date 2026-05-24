Lukas Podolski pięknie zakończył karierę. Wprowadził Górnika do Europy

Ostatnia kolejka ligowa przyniosła sukces dla klubów z regionu śląskiego, które zdominowały walkę o europejskie puchary.

Aż trzy zespoły – Górnik, Raków i GKS – awansowały do eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji.

Gieksa w dramatycznych okolicznościach wyrwała awans w doliczonym czasie, wyprzedzając Legię – sprawdź, jak doszło do tego niesamowitego zwrotu akcji

Michal Gasparik: Była presja, ale graliśmy na luzie

Piłkarze Górnika na koniec rozbili Radomiaka, wygrywając 6:2. Gospodarze wszystko rozstrzygnęli przed przerwą, gdy zaaplikowali rywalom pięć goli.

- Zasłużyliśmy na to miejsce - powiedział trener Michal Gasparik, cytowany przez PAP. - Przez cały sezon byliśmy w czołówce. Jestem dumny z chłopaków. Była presja, ale graliśmy na luzie - tłumaczył.

Lukas Podolski: Nie można sobie wyobrazić lepszego zakończenia kariery

W końcówce spotkania na boisku pojawił się Lukas Podolski, którym tym występem zakończył karierę. Teraz będzie spełniał się w roli właściciela, bo ostatnio przejął akcję Zabrzan.

- Nie można sobie wyobrazić lepszego zakończenia kariery - wyznał Podolski, cytowany przez PAP. - Zdobyliśmy Puchar Polski i srebrny medal. Teraz klub wygląda lepiej, niż pięć lat temu, kiedy tu przyszedłem - zaznaczył.

GKS wywalczył przepustkę do pucharów, dzięki remisowi 1:1 z Pogonią. Wydarzyło się w to niesamowitych okolicznościach. W ostatniej minucie bramkarz Portowców Krzysztof Kamiński został ukarany czerwoną kartką za interwencję poza polem karnym. Do bramki wszedł strzelec gola - Filip Cuić, który zagrał w bluzie Aleksa Peskovicia.

Rafał Górak: Dobrze, że Marcel strzelił prawą nogą

Katowiczanie wykorzystali osłabienie gospodarzy i w siódmej minucie doliczonego czasu rezerwowy Marcel Wędrychowski wyrównał. To był strzał na wagę piątego miejsca i awansu do pucharów. Gieksa wraca do nich po 23 latach. Śląski klub rzutem na taśmę w tej rywalizacji ubiegł Legię.

- Dobrze, że Marcel strzelił prawą nogą, choć zwykle strzela lewą - ocenił Rafał Górak. - Wierzę, że ta bramka będzie dla niego przełomowym momentem. to bardzo skromny i pracowity chłopak. Wiedziałem, że sobie poradzi - dodał.

Tomas Bobcek z dubletem, ale spadek Lechii

Lech zagra w el. Ligi Mistrzów, a Jagiellonia w el. Ligi Europy. Trzecim spadkowiczem została Lechia, która przegrała 2:3 z Termaliką. Tomas Bobcek ustrzelił dublet, ale i zmarnował rzut karny. Słowak z 20 golami został królem strzelców. Trener John Carver oświadczył, że odchodzi z gdańskiego klubu.

