Mistrzowska feta na Bułgarskiej! Znajdź się na zdjęciach z meczu Lech Poznań - Wisła Płock!

Lech Poznań - Wisła Płock 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Luis Palma (30-wolny), 1:1 Żan Rogelj (48), 2:1 Patrik Walemark (60-głową), 2:2 Marcin Kamiński (90+5).

Żółta kartka - Lech Poznań: Mateusz Skrzypczak. Wisła Płock: Dominik Sarapata, Iban Salvador.

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów: 41 529.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak (66. Robert Gumny), Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Patrik Walemark, Antoni Kozubal (57. Radosław Murawski), Luis Palma, Pablo Rodriguez (57. Filip Jagiełło), Leo Bengtsson (57. Daniel Hakans) - Mikael Ishak (83. Yannick Agnero).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Quentin Lecoeuche (86. Iban Salvador) - Żan Rogelj, Dominik Kun (46. Dominik Sarapata), Nemanja Mijusković, Wiktor Nowak, Dion Gallapeni (78. Nikodem Rogowski) - Said Hamulić (46. Giannis Niarchos), Matchoi Djalo (78. Łukasz Sekulski).

Lechia spadła, GKS w pucharach, Górnik wicemistrzem! Co za finisz Ekstraklasy!

Lech Poznań chciał na zakończenie sezonu pokonać Wisłę Płock, żeby nie psuć sobie mistrzowskiej fet. Szczęście było blisko, ale w końcówce "Nafciarze" wyszarpali remis 2:2. Potem zaczęła się już mistrzowska feta, która pewnie potrwa w Poznaniu do rana. Byłeś na meczu Lech - Wisła? Jeżeli tak, to znajdź się na trybunach! Poniżej galeria ze zdjęciami kibiców na trybunach.

Galeria ze zdjęciami: Kibice na meczu Lech Poznań - Wisła Płock

68