Lechia spadła, GKS w pucharach, Górnik wicemistrzem! Co za finisz Ekstraklasy!

Lechia spadła

Lechia Gdańsk miała wszystko w swoich rękach. Wystarczyło pokonać zdegradowaną Termalicę Bruk-Bet Nieciecza. - Jako zespół mamy okazję, by przywrócić uśmiech na twarzach naszych kibiców. Wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu. Mamy los w swoich rękach - mówił przed meczem John Carver, trener Lechii.

Potwierdziło się jednak, że zespół z Gdańska wpadł w głęboki dołek formy, a ostatnie wyniki nie były przypadkiem. Lechia szybko straciła dwa gole i nie zdołała odrobić strat. Na dodatek w drugiej połowie Tomas Bobcek zmarnował rzut karny. Skończyło się porażką 2:3, która przypieczętowała spadek. A kibice będą teraz jeszcze bardziej wściekli, że przez nieudolność działaczy zespół dostał pięć minusowych punktów. Bez tej kary spokojnie by się utrzymał... Z utrzymana cieszą się Widzew Łódź, Piast Gliwice i Cracovia, którym widmo spadku zaglądało do oczu do samego końca.

GKS w pucharach, dramat Legii

To chyba najbardziej zwariowany zwrot akcji. Legia Warszawa jeszcze kilka kolejek temu drżała ze strachu, broniąc się prze spadkiem. Nie dość, że udało się utrzymać, to jeszcze zespół Marka Papszuna był o włos od zajęcia piątego miejsca dającego prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. Legia ograła Motor (4:0) i czekała na korzystne wyniki w meczach GKS-u Katowice i Zagłębia Lubin. Szczęście było blisko, ale w samej końcówce "GieKSa" wyszarpała w Szczecinie remis 1:1 (gole Wędrychowskiego w 97. minucie). Dzięki temu to Katowiczanie rzutem na taśmę wskoczyli na piąte miejsce i zagrają w pucharach.

Górnik wicemistrzem

Pewny już występu w europejskich pucharach (wygrany Puchar Polski) Górnik Zabrze potrzebował zwycięstwa nad Radomiakiem, żeby przypieczętować wicemistrzostwo Polski i dzięki temu zagrać w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Zadanie wykonał w wielkim stylu, demolując rywali 6:2.

Feta w Poznaniu

Lech Poznań był już pewny obrony mistrzowskiego tytułu. Żeby feta na Bułgarskiej smakowała jak należy, "Kolejorz" chciał na koniec pokonać Wisłę Płock. Szczęście było blisko, ale "Nafciarze" w końcówce wyszarpali remis 2:2. A potem w Poznaniu było już świętowanie, które pewnie potrwa do rana.

Komplet wyników 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk 3:2

Cracovia - Korona Kielce 1:1

Górnik Zabrze - Radomiak Radom 6:2

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 1:0

Lech Poznań - Wisła Płock 2:2

Legia Warszawa - Motor Lublin 4:0

Pogoń Szczecin - GKS Katowice 1:1

Raków Częstochowa - Arka Gdynia 3:0

Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1

