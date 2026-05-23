Pogoń Szczecin - GKS Katowice Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Pogoń Szczecin i GKS Katowice walczą w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Goście potrzebują zwycięstwa, żeby zapewnić sobie prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Pogoń - GKS Katowice NA ŻYWO.

Pogoń Szczecin - GKS Katowice SKŁADY

Mecz Pogoń Szczecin - GKS Katowice zapowiada się bardzo ciekawie. Katowiczanie są blisko wywalczenia prawa gry w europejskich pucharach a konkretnie w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA. Zajmą piąte miejsce w tabeli, jeżeli wygrają z Pogonią. Jeśli zremisują lub przegrają, będą musieli liczyć na potknięcia Zagłębia Lubin i Legii Warszawa. Poniżej składy:

Pogoń Szczecin: Kamiński – Mendy, Szalai, Keramitsis, Wahlqvist, Biegański, Ulvestad, Agger, Mukairu, Greenwood, Cuić.

GKS Katowice: Strączek – Wasielewski, Czwerwiński, Jędrych, Klemenz, Galan – Kowalczyk, Milewski, Nowak, Marković, Zrelak.

Pogoń - GKS Katowice. Goście walczą o piąte miejsce

Po raz ostatni GKS Katowice w europejskich pucharach zagrał przed 22 laty, gdy rywalizował w Pucharze UEFA. Trener Rafał Górak uważa, że jego zespół zrobił duży postęp w ostatnich miesiącach, co widać po wynikach.

- Mamy ostatni mecz w sezonie i wszystko w swoich rękach - powiedział trener Rafał Górak. - To każdego powinno w jakiś sposób tylko nakręcać do pozytywnej roboty w tym tygodniu. Nie wolno się przemotywować. Trzeba wierzyć w siebie, w proces. To nie jest drużyna, która wygrywa przypadkowo albo przypadkowo punktuje. Widać, że jest ułożona. Jeżeli zagramy na swoich wartościach, które mamy, to będziemy w Szczecinie bardzo trudnym rywalem dla Pogoni - ocenił.

Pogoń - GKS Katowice Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Pogoń Szczecin - GKS Katowice zostanie rozegrany w sobotę 23 maja o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Pogoń Szczecin - GKS Katowice będzie tylko w łączonej transmisji w formie Multiligi na antenie Canal+ Sport 3. Stream online na Canal+ ONLINE.

