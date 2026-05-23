Widzew Łódź i Piast Gliwice walczą w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Obie drużyny walczą o utrzymanie i bardzo potrzebują punktów.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Widzew - Piast NA ŻYWO.

Widzew Łódź - Piast Gliwice SKŁADY

Mecz Widzew Łódź - Piast Gliwice zapowiada się bardzo ciekawie. Dziś wyjaśni się, kto dołączy do Termalicy Bruk-Bet Niecieczy i Arki Gdynia, spadając z PKO BP Ekstraklasy. Poza Widzewem i Piastem zagrożone spadkiem są też Lechia Gdańsk i Cracovia. Poniżej składy:

Widzew Łódź: Drągowski, Krajewski, Kapuadi, Wiśniewski, Kozlovsky, Shehu, Alvarez, Selahi, Baena, Fornalczyk, Bergier.

Piast Gliwice: Holec; Borowski, Drapiński, Rivas, Lewicki, Lokilo, Dziczek, Tomasiewicz, Jorge Felix, Vallejo, Barkouski.

Widzew - Piast. Kto spadnie z PKO BP Ekstraklasy?

Widzew Łódź spadnie z PKO BP Ekstraklasy, jeżeli nie pokona Piasta Gliwice, a Lechia Gdańsk wygra Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. W lepszej sytuacji są goście. Piast pożegna się z Ekstraklasą, jeśli przegra, Lechia wygra, a Cracovia nie przegra z Koroną Kielce.

Dopiero co przejął Górnik Zabrze i już taka wiadomość! Pilne ogłoszenie Lukasa Podolskiego

- Jesteśmy zaprawieni w tym boju. Mamy los w swoich rękach - przekonywał Aleksandar Vuković, trener Widzewa. - Ten mecz jest podobny do kilku innych, które tu graliśmy. Nie różni się w przygotowaniach. To powinno być naszą siłą. To nie jest nasze pierwsze starcie takiego rodzaju. Tak samo bardzo dobre dla nas jest to, że zagramy u siebie, przy pełnych trybunach, które mogą dać nam bardzo dużo - dodał Vuković.

Widzew - Piast Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Widzew Łódź - Piast Gliwice zostanie rozegrany w sobotę 23 maja o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Widzew - Piast na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto spadnie z PKO BP Ekstraklasy? (poza Termalicą i Arką) Lechia Gdańsk Widzew Łódź Piast Gliwice Cracovia