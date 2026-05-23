Cracovia - Korona Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Cracovia i Korona Kielce walczą w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Gospodarze bronią się przed spadkiem. Pewni utrzymania są już goście.

Cracovia - Korona NA ŻYWO.

Cracovia - Korona Kielce SKŁADY

Mecz Cracovia - Korona Kielce zapowiada się bardzo ciekawie. Dziś wyjaśni się, kto dołączy do Termalicy i Arki Gdynia, spadając z PKO BP Ekstraklasy. Zagrożone spadkiem są Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Piast Gliwice i właśnie Cracovia. Poniżej składy:

Cracovia: Madejski - Wójcik, Henriksson, Sutalo - Piła, Al-Ammari, Klich, Perković - Hasić, Praszelik - Zahiroleslam.

Korona: Dziekoński - Rubezić, Soteriou, Pięczek - Zwoźny, Remacle, Svetlin, Matuszewski - Nono, Błanik - Stępiński.

Cracovia - Korona. Kto spadnie z PKO BP Ekstraklasy?

Cracovia będzie pewna utrzymania jeżeli nie przegra z Koroną Kielce. W przypadku porażki będzie musiała oglądać się na wyniki w innych spotkaniach. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdy trzy drużyny na koniec sezonu zgromadzą po 41 pkt - Piast, Lechia i Cracovia. Wówczas o wszystkim rozstrzygnie tzw. mała tabela. W niej najgorszy bilans będą miały „Pasy”, które w takim scenariuszu podzielą los Arki i Bruk-Betu Termaliki.

- Wszystko jest w naszych rękach. Zawodnicy muszą się skupić na tym, co na boisku. Jeśli potrzebne będą informacje, to uzgodniliśmy, jak to ma wyglądać. Sztab będzie miał jedno oko na nas, a drugie na to, co się dzieje na innych stadionach - powiedział Bartosz Grzelak, trener Cracovii.- Mamy jakość, by strzelać gole. Może wcześniej była jakaś mentalna blokada? Teraz o tym nie musimy dyskutować. Przeanalizowaliśmy też, jak traciliśmy bramki i jak powinniśmy się bronić. Nie mogę zagwarantować, że nie zdarzy się coś złego, ale mam nadzieję, że nasza praca da efekt - dodał Grzelak.

Cracovia - Korona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Cracovia - Korona Kielce zostanie rozegrany w sobotę 23 maja o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Cracovia - Korona będzie tylko w łączonej transmisji w formie Multiligi na antenie Canal+ Sport 3. Stream online na Canal+ ONLINE.

