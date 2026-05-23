Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Termalica Bruk-Bet Nieciecza i Lechia Gdańsk walczą w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Gospodarze nie mają już szans na utrzymanie. Goście bronią się przed spadkiem.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Termalica Bruk-Bet - Lechia NA ŻYWO.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk SKŁADY

Mecz Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk zapowiada się bardzo ciekawie. Dziś wyjaśni się, kto dołączy do Termalicy i Arki Gdynia, spadając z PKO BP Ekstraklasy. Zzagrożone spadkiem są Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Piast Gliwice i Cracovia. W najgorszej sytuacji są Gdańszczanie. Poniżej składy:

Termalica Bruk-Bet Nieciecza: Chovan - Kasperkiewicz, Masoero, Putiwcew, Wolski, Hilbrycht, Guerrero, Kurzawa, Ambrosiewicz, Zapolnik, Jimenez.

Lechia Gdańsk: Weirauch - Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko, Kapić, Neugebauer, Mena, Sezonienko, Carenko, Bobček.

Termalica - Lechia. Kto spadnie z PKO BP Ekstraklasy?

Lechia Gdańska spadnie z PKO BP Ekstraklasy jeżeli nie pokona Termalicy Bruk-Bet Nieciecza. W przypadku zwycięstwa na pewno wyprzedzi w tabeli albo Widzew albo Piast. Możliwa jest również sytuacja, gdy trzy drużyny na koniec sezonu zgromadzą po 41 pkt - Piast, Lechia i Cracovia. Wówczas o wszystkim rozstrzygnie tzw. mała tabela. W niej najgorszy bilans mają „Pasy”, które w takim scenariuszu podzielą los Arki i Bruk-Betu Termaliki.

- Jako zespół mamy okazję, by przywrócić uśmiech na twarzach naszych kibiców. Wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu. Mamy los w swoich rękach - powiedział John Carver, trener Lechii Gdańsk.

Termalica Bruk-Bet - Lechia Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Lechia Gdańsk zostanie rozegrany w sobotę 23 maja o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Termalica - Lechia będzie tylko w łączonej transmisji w formie Multiligi na antenie Canal+ Sport 3. Stream online na Canal+ ONLINE.

