Dopiero co przejął Górnik Zabrze i już taka wiadomość! Pilne ogłoszenie Lukasa Podolskiego

Kamil Heppen
2026-05-22 19:42

Lukas Podolski od czwartku (21 maja) oficjalnie jest właścicielem Górnika Zabrze, a już w piątek ponownie rozgrzał kibicowskie serca. Niespełna 41-letni piłkarz, mistrz świata z 2014 roku, ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery! Od teraz w pełni skupi się na budowie silnego Górnika.

  • W czwartek, 21 maja, Lukas Podolski sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w Górniku Zabrze i został jego nowym właścicielem.
  • 24 godziny później, w piątek, kończący w tym roku 41 lat piłkarz oficjalnie ogłosił zakończenie kariery!
  • Podolski zrobił to w wyjątkowym filmiku.

Lukas Podolski kończy karierę po przejęciu Górnika Zabrze

Przejęcie Górnika Zabrze od dłuższego czasu było celem Lukasa Podolskiego. Kilka tygodni temu wybitny niemiecki piłkarz doszedł do porozumienia z władzami miasta i ustalił warunki transakcji, która oficjalnie została sfinalizowana w czwartek, 21 maja. Podolski podpisał papiery jeszcze jako piłkarz Górnika, z którym na początku maja zdobył długo wyczekiwany Puchar Polski. 24 godziny później mistrz świata z 2014 roku przeszedł już na piłkarską emeryturę!

"Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... Mistrz Świata Lukas Podolski w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - ogłosił oficjalnie Górnik. Na potwierdzenie w mediach społecznościowych zamieszczono specjalnie przygotowany filmik, będący pięknym zwieńczeniem bogatej kariery Podolskiego w krótkiej formie.

Kończy się on zamknięciem "sklepu piłkarza" i przestawieniem tabliczki z napisem "otwarte" na "koniec". Na drzwiach wisi też naklejka z podobizną Podolskiego i zwrotem "Dziękuję, piłko nożna" w kilku językach - wszystkich tych, które miał okazję poznać w trakcie gry w piłkę. Zamieszczono też podobizny trofeów zdobytych przez niego w czasie ponad 20-letniej kariery.

Przypomnijmy, że Podolski seniorską karierę rozpoczął w FC Koeln. Następnie reprezentował barwy Bayernu Monachium, ponownie Koeln, londyńskiego Arsenalu, mediolańskiego Interu, tureckiego Galatasaray, japońskiego Vissel Kobe, Antalyasporu, by na koniec kariery spełnić słowa o pożegnaniu w ukochanym Górniku Zabrze.

