Dopiero co przejął Górnik Zabrze i już taka wiadomość! Pilne ogłoszenie Lukasa Podolskiego

W czwartek, 21 maja, Lukas Podolski sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w Górniku Zabrze i został jego nowym właścicielem.

24 godziny później, w piątek, kończący w tym roku 41 lat piłkarz oficjalnie ogłosił zakończenie kariery!

Podolski zrobił to w wyjątkowym filmiku.

Lukas Podolski kończy karierę po przejęciu Górnika Zabrze

Przejęcie Górnika Zabrze od dłuższego czasu było celem Lukasa Podolskiego. Kilka tygodni temu wybitny niemiecki piłkarz doszedł do porozumienia z władzami miasta i ustalił warunki transakcji, która oficjalnie została sfinalizowana w czwartek, 21 maja. Podolski podpisał papiery jeszcze jako piłkarz Górnika, z którym na początku maja zdobył długo wyczekiwany Puchar Polski. 24 godziny później mistrz świata z 2014 roku przeszedł już na piłkarską emeryturę!

Legia gra o Europę, a tu taki cios! Kibicom z Warszawy pękną serca

Galeria: Tak w Polsce mieszka Lukas Podolski

18

"Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... Mistrz Świata Lukas Podolski w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - ogłosił oficjalnie Górnik. Na potwierdzenie w mediach społecznościowych zamieszczono specjalnie przygotowany filmik, będący pięknym zwieńczeniem bogatej kariery Podolskiego w krótkiej formie.

Kończy się on zamknięciem "sklepu piłkarza" i przestawieniem tabliczki z napisem "otwarte" na "koniec". Na drzwiach wisi też naklejka z podobizną Podolskiego i zwrotem "Dziękuję, piłko nożna" w kilku językach - wszystkich tych, które miał okazję poznać w trakcie gry w piłkę. Zamieszczono też podobizny trofeów zdobytych przez niego w czasie ponad 20-letniej kariery.

Piłkarz Radomiaka był oskarżony o gwałt i aresztowany. Sprawę właśnie umorzono

Przypomnijmy, że Podolski seniorską karierę rozpoczął w FC Koeln. Następnie reprezentował barwy Bayernu Monachium, ponownie Koeln, londyńskiego Arsenalu, mediolańskiego Interu, tureckiego Galatasaray, japońskiego Vissel Kobe, Antalyasporu, by na koniec kariery spełnić słowa o pożegnaniu w ukochanym Górniku Zabrze.

Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... 🥺Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze.Dziękujemy za wszystko, Poldi! pic.twitter.com/jMpOUYtGFH— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 22, 2026