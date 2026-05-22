Legia gra o Europę, a tu taki cios! Kibicom z Warszawy pękną serca

Legia Warszawa gra w ostatniej kolejce z Motorem Lublin i wciąż liczy się w walce o europejskie puchary.

Domowy mecz o wszystko będzie miał też smutniejszy wymiar - pożegnanie z 5 piłkarzami.

Poza Radovanem Pankovem i Kacprem Tobiaszem, Marek Papszun potwierdził oficjalnie los 3 kolejnych zawodników odchodzących z Legii.

Ekstraklasa: Legia Warszawa gra o wszystko i żegna się z 5 piłkarzami!

- Ktoś wyliczył, że matematycznie mamy 15,5 proc. szans na europejskie puchary. To jest jednak piłka. Widzieliśmy już, co działo się w tym sezonie i nie patrzę na te procenty. Patrzę w taki sposób, że musimy wygrać. Warunkiem numer jeden jest nasze zwycięstwo i nasłuchiwanie, co dzieje się w Białymstoku i Szczecinie. Jestem dobrej myśli, wierzę w to piąte miejsce - mówił przed meczem Legia Warszawa - Motor Lublin trener Marek Papszun.

Stołeczny zespół w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy może sobie zapewnić udział w europejskich pucharach, ale nie zależy tylko od siebie. Legioniści muszą wygrać u siebie z Motorem, a także liczyć na wyjazdowe porażki GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin i Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok. W sobotę 23 maja będzie to ich główny cel, jednak mecz z Motorem będzie miał też inny, smutniejszy wymiar.

Piłkarz Radomiaka był oskarżony o gwałt i aresztowany. Sprawę właśnie umorzono

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Trener Legii na przedmeczowej konferencji potwierdził, że dla 5 piłkarzy będzie to pożegnalny występ w barwach stołecznego klubu. Do Radovana Pankova i Kacpra Tobiasza, o których było wiadomo wcześniej, dorzucił trzy kolejne nazwiska.

- Radovan Pankov podzielił się już tą informacją. Opublikowaliśmy informację o Kacprze Tobiaszu. W tym gronie są też Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi. To są zawodnicy, których jutro, mam nadzieję po zwycięskim meczu, będziemy z należytymi honorami żegnać - zapowiedział Papszun. Niedługo później klub oficjalnie pożegnał całą wymienioną piątkę.

Ważna decyzja w Lechu Poznań. Niels Frederiksen postanowił skorzystać z propozycji

Szczególnie bolesne dla kibiców może być odejście Elitima, który w ostatnich sezonach był prawdziwym liderem Legii. W latach 2023-2026 rozegrał 107 meczów, w których strzelił 5 goli i miał 14 asyst. W sobotę zagra najprawdopodobniej z Motorem po raz 108. i ostatni.

Chcieliśmy, aby Juergen i Radovan pozostali w Legii. Nie byliśmy jednak w stanie finansowo podołać temu wyzwaniu. Dostali dużo lepsze propozycje. Prezentowali się na tyle dobrze, że te oferty były w tym momencie nie do przebicia. Krasniqiemu kończy się wypożyczenie, kwota jest bardzo wysoka - nie ma tematu wykupu. Sytuacja Tobiasza była przesądzona. Co do Patryka, nie złożyliśmy mu propozycji na kolejny sezon - wytłumaczył szkoleniowiec Legii.

Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę, 23 maja, o godzinie 17:30.

Juergen Elitim odchodzi z Legii.Kolumbijski pomocnik po trzech latach opuszcza nasz klub. W trakcie trzech sezonów zdobył z Legią Warszawa Puchar i dwukrotnie Superpuchar Polski oraz wystąpił w ćwierćfinale Ligi Konferencji UEFA. W naszych barwach rozegrał 107 meczów, w których… pic.twitter.com/BslrmbQrBJ— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 22, 2026