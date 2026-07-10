Legia Warszawa pokonała Trencin w sparingu! Zwycięski gol Rajovicia [ZDJĘCIA]

Legia Warszawa kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Kolejnym rywalem zespołu trenera Marka Papszuna w meczu towarzyskim był słowacki Trencin. W pierwszej połowie Legia miała optyczną przewagę, ale bramki nie padły, bo "Wojskowi" byli nieskuteczni. Najbliżej szczęścia był Rafał Adamski, który trafił w słupek.

Rekordowy transfer w Ekstraklasie! Reprezentant Polski sprzedany za fortunę!

W drugiej połowie legioniści też mieli dużo okazji do strzelenia goli, ale wciąż brakowało skuteczności. Wreszcie w 77. minucie doczekali się bramki. Arkadiusz Reca został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę wykorzystał Mileta Rajović. To trafienie okazało się zwycięskie.

Legia Warszawa - AS Trencin 1:0 (0:)Bramkiia: Rajović (77. min, karny)

Skład Legii w 1. połowie: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Reca – Wszołek, Arreiol, Kapustka, Vinagre – Szczepaniak (37. Kovacik), Zjawiński, Adamski

Skład Legii w 2. połowie: Hindrich (63. Bienduga) – Piątkowski (63. Deziel), Augustyniak, Reca (87. Dołowy) – Chodyna, Biczachczjan (78. Przybyłko), Szymański, Vinagre (63. Kovacik) – Żewłakow, Rajović, Adamski (87' Wyganowski)

GALERIA: Zdjęcia z meczu Legia - AS Trencin

45