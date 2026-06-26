Od razu informujemy – tego dnia nie ma żadnego meczu mistrzostw świata. Dzień wcześniej i dwa dni wcześniej odbędą się za to półfinały imprezy za oceanem.
Pierwotnie pierwszy gwizdek zaplanowano na 20:45, jednak – jak przekazał PZPN – korekta została wprowadzona po informacji otrzymanej od TVP Sport.
„W związku z informacją przekazaną przez TVP Sport, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje o zmianie planów transmisyjnych dotyczących godziny rozegrania meczu o Superpuchar Polski 2026 pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2026 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Poznaniu” – przekazał związek w komunikacie opublikowanym na platformie X.
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Mecz o Superpuchar Polski tradycyjnie otwiera nowy sezon i rozgrywany jest na stadionie aktualnego mistrza kraju. Tym razem gospodarzem będzie Lech Poznań, który podejmie Górnika Zabrze. W tym miejscu warto przypomnieć, że PZPN myślał o przeniesieniu meczu o Superpuchar Polski z Poznania do Wrocławia. Piłkarskie władze słuchały się jednak w głosy klubów i kibiców – tegoroczny Superpuchar Polski odbędzie w stolicy Wielkopolski, a nie na neutralnym terenie na Dolnym Śląsku. Władze jednak nie porzucają pomysłu rozgrywania tego meczu na stadionie Śląska...
Jedno jest pewne jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Trofeum nie obroni Legia Warszawa, która sięgnęła po nie przed rokiem. A to właśnie stołeczny klub i Lech mają w tych rozgrywkach najwięcej sukcesów, bo aż po sześć. Kolejorz może więc wyjść w tej historycznej klasyfikacji na prowadzenie...
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