Od razu informujemy – tego dnia nie ma żadnego meczu mistrzostw świata. Dzień wcześniej i dwa dni wcześniej odbędą się za to półfinały imprezy za oceanem.

Pierwotnie pierwszy gwizdek zaplanowano na 20:45, jednak – jak przekazał PZPN – korekta została wprowadzona po informacji otrzymanej od TVP Sport.

„W związku z informacją przekazaną przez TVP Sport, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje o zmianie planów transmisyjnych dotyczących godziny rozegrania meczu o Superpuchar Polski 2026 pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2026 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Poznaniu” – przekazał związek w komunikacie opublikowanym na platformie X.

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Mecz o Superpuchar Polski tradycyjnie otwiera nowy sezon i rozgrywany jest na stadionie aktualnego mistrza kraju. Tym razem gospodarzem będzie Lech Poznań, który podejmie Górnika Zabrze. W tym miejscu warto przypomnieć, że PZPN myślał o przeniesieniu meczu o Superpuchar Polski z Poznania do Wrocławia. Piłkarskie władze słuchały się jednak w głosy klubów i kibiców – tegoroczny Superpuchar Polski odbędzie w stolicy Wielkopolski, a nie na neutralnym terenie na Dolnym Śląsku. Władze jednak nie porzucają pomysłu rozgrywania tego meczu na stadionie Śląska...

Marek Papszun rozpoczął z Legią przygotowania do sezonu 2026/2027

Jedno jest pewne jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Trofeum nie obroni Legia Warszawa, która sięgnęła po nie przed rokiem. A to właśnie stołeczny klub i Lech mają w tych rozgrywkach najwięcej sukcesów, bo aż po sześć. Kolejorz może więc wyjść w tej historycznej klasyfikacji na prowadzenie...

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