Ikona Legii odchodzi z klubu! Drugi po Lucjanie Brychczym

Artur Jędrzejczyk odchodzi z Legii Warszawa

Artur Jędrzejczyk w Legii Warszawa grał od 2016 roku, a wcześniej występował w niej latach 2006-2013. W tym roku obrońca, który ma na swoim koncie 41 występów w reprezentacji Polski, kończy 39 lat, ale jeszcze w minionym sezonie pojawiał się na boisku w barwach "Wojskowych". Wiadomo już, że w kolejnej kampanii go nie zobaczymy.

Artur Jędrzejczyk o występach w Legii. To było kluczowe dla rekordzisty

Artur Jędrzejczyk. Legionisto, Kapitanie, Legendo - dziękujemy. Najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii Warszawa. Drugi zawodnik pod względem liczby meczów w koszulce naszego klubu. Wieloletni kapitan, wyjątkowo doceniany przez warszawską publiczność. Reprezentant Polski na trzech wielkich turniejach. Po prostu – Legenda. Artur, dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla Legii. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasającego kontraktu

- czytamy w komunikacie zamieszonym przez Legię Warszawa na Facebooku. Do wpisu dołączone zostało wzruszające wideo przedstawiające urywki z meczów "Jędzy" w barwach zespołu z Łazienkowskiej.

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Artur Jędrzejczyk kariera

W klasyfikacji uwzględniającej liczbę występów w Legii Artur Jędrzejczyk plasuje się na drugim miejscu. Defensora wyprzedza tylko legendarny Lucjan Brychczy, który koszulkę "Wojskowych" zakładał 452 razy. "Jędza" poza Legią Warszawa występował także w Igloopolu Dębica, GKS Jastrzębie, Dolcanie Ząbki, Koronie Kielce i w rosyjskim FK Krasnodar. W reprezentacji Polski Artur Jędrzejczyk występował w latach 2010-2022. Z kadrą pojechał na dwa mundiale (2018 i 2022) i na Euro 2016, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału.

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