Mecze Pucharu Polski do obejrzenia za darmo. Kilka ciekawych spotkań, specjalna oferta PZPN

Nowa platforma zapewnia kibicom łatwy i bezpłatny dostęp do treści, a klubom nowe narzędzia do promocji, analizy i rozwoju. To wspólna infrastruktura cyfrowa polskiej piłki, która wspiera szkolenie, promocję, marketing, rozwój i widoczność rozgrywek, klubów i piłkarek, analizę sportową oraz budowę nowych modeli biznesowych. Dzięki tej platformie każdy mecz staje się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także źródłem danych, materiałów wideo i nowych możliwości komercyjnych. PZPN+ łączy w jednym miejscu transmisje, materiały wideo, archiwum, rozgrywki, kluby oraz – docelowo – cały cyfrowy ekosystem polskiej piłki. Platforma ma stać się miejscem, w którym kibice będą mogli śledzić polski futbol na każdym poziomie – od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną. Na starcie uruchomione zostały transmisje spotkań ORLEN Ekstraligi Kobiet. Kibice mogli obejrzeć wszystkie spotkania pierwszej kolejki rywalizacji, otrzymując bezpłatny dostęp do transmisji. Platforma zwiększa widoczność całych rozgrywek, zapewniając im nowy kanał promocji i komunikacji z kibicami. Projekt tworzy również fundament pod przyszłe modele monetyzacji oraz nowe możliwości współpracy z partnerami i sponsorami. – W ostatni weekend zainaugurowaliśmy transmisje meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet, a teraz przed nami kolejny ważny etap. Kibice będą mogli obejrzeć siedem spotkań rundy wstępnej STS Pucharu Polski, a także mecze Betclic 2. Ligi. To wyjątkowy moment, ponieważ po raz pierwszy w tak szerokim zakresie udostępniamy te rozgrywki na naszej platformie. Chcemy, aby PZPN+ był miejscem, w którym fani znajdą jak najwięcej polskiej piłki: od rozgrywek centralnych po kobiecy futbol i niższe ligi. To projekt, który będziemy systematycznie rozwijać, odpowiadając na oczekiwania kibiców i zwiększając dostępność krajowych rozgrywek – powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Puchar Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa na PGE Narodowym w Warszawie [Zdjęcia]

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PLAN TRANSMISJI MECZÓW NA PLATFORMIE PZPN+:STS Puchar Polski

5 sierpnia, 16:00, Znicz Pruszków – ŁKS II Łódź

5 sierpnia, 16:00, Śląsk II Wrocław – Stal Stalowa Wola

5 sierpnia, 16:30, Podhale Nowy Targ – Chojniczanka Chojnice

5 sierpnia, 18:00, Górnik Łęczna – KKS 1925 Kalisz

5 sierpnia, 18:00, Sandecja Nowy Sącz – Rekord Bielsko-Biała

5 sierpnia, 19:00, GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec

5 sierpnia, 19:45, Unia Skierniewice – Sokół Kleczew

ORLEN Ekstraliga Kobiet

8 sierpnia, 12:00, Lech Poznań UAM – GKS Katowice

8 sierpnia, 12:00, AP 2010 ORLEN Gdańsk – KS Uniwersytet Jagielloński

8 sierpnia, 17:00, Śląsk Wrocław – Grot SMS Łódź

9 sierpnia, 12:00, Rekord Bielsko-Biała – Legia Ladies

Betclic 2. Liga

8 sierpnia, 17:00, Rekord Bielsko-Biała – Stal Stalowa Wola

9 sierpnia, 13:00, Legia II Warszawa – Świt Szczecin

9 sierpnia, 17:30, Śląsk II Wrocław – Górnik Łęczna

ORLEN eCUP

6 sierpnia, 18:30 – ORLEN eCUP to rozgrywki esportowe, w których do wygrania jest coś więcej niż tylko tytuł - zwycięzca zostanie reprezentantem Polski w EA SPORTS FC na mistrzostwach Europy UEFA eEURO 2026. W finale spotka się sześciu najlepszych graczy w kraju, by zawalczyć o grę z orzełkiem na piersi.