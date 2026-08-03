To byłby najbardziej sensacyjny transfer z polskiej ligi. Miliony na stole, zaskakujący kierunek

Wojciech Mońka może wkrótce zostać bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów z PKO Ekstraklasy. Według doniesień z Arabii Saudyjskiej młody stoper Lecha Poznań znalazł się na liście życzeń Al-Qadsiah. Informacje o zainteresowaniu potwierdził również serwis weszlo.com.

19-letni obrońca uchodzi za jeden z największych talentów polskiej piłki. Mimo młodego wieku dwukrotnie świętował już z Lechem mistrzostwo Polski, a także występował w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie wywalczył miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu z Poznania.

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Przy Bułgarskiej zdają sobie sprawę, że zatrzymanie Mońki na dłużej może okazać się bardzo trudne. Piłkarz ma wprawdzie ważny kontrakt do połowy 2029 roku i nie posiada wpisanej kwoty odstępnego, jednak w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej propozycji transfer może dojść do skutku.

Jeśli Al-Qadsiah zdecyduje się na złożenie oferty, może ona przejść do historii polskiej ligi. Mówi się bowiem o kwocie przekraczającej 11 milionów euro, co oznaczałoby pobicie zarówno rekordu sprzedażowego Lecha Poznań, należącego do Jakuba Modera, jak i całej PKO Ekstraklasy.

Wojciech Mońka, obrońca Lecha Poznań dla "Super Expressu"

Saudyjski klub dysponuje silną kadrą pełną znanych nazwisk. W jego barwach występują między innymi Nacho Fernández, Julian Weigl oraz Mateo Retegui, za którego zapłacono około 62 milionów euro. Zespół prowadzi Brendan Rodgers, a w poprzednim sezonie Al-Qadsiah zakończyło rozgrywki ligowe na czwartym miejscu, tracąc dziewięć punktów do mistrzowskiego Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie.

Jak informują saudyjskie media, działacze Al-Qadsiah chcą sfinalizować transfer utalentowanego obrońcy w najbliższym czasie. Plan zakłada jednak, że po zakupie zawodnik zostałby wypożyczony do jednego z czołowych klubów w Europie, aby dalej rozwijać się na najwyższym poziomie.

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