Legia liderem, na trybunach tłumy! Znajdź się na zdjęciach z meczu z Zagłębiem Lubin [GALERIA]

Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3:1 w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Na pierwszy domowy mecz Legii w nowym sezonie od dłuższego czasu właściwie nie było biletów.

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Legia - Zagłębie 3:1: Wygrana i fotel lidera, komplet na trybunach

Legia Warszawa przystąpiła do domowego meczu z Zagłębiem Lubin po cennym zwycięstwie 1:0 w 1. kolejce nowego sezonu na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry strzelił rezerwowy Zoran Arsenić, a wcześniej katastrofalnymi pudłami "popisał się" Mileta Rajović. Koniec końców, Legia miała jednak powody do zadowolenia po udanej inauguracji. A w 2. kolejce mogła liczyć na wsparcie pełnych trybun, bo na mecz z Zagłębiem od kilku dni nie było już biletów. Ostatecznie na stadionie pojawiło się blisko 27 tysięcy kibiców!

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Znajdź się na zdjęciach z meczu Legia - Zagłębie

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Wspierana żywiołowym dopingiem Legia stanęła na wysokości zadania, choć już w 4. minucie straciła gola, którego strzelił Filip Kocaba. Nie podłamało to piłkarzy Marka Papszuna, którzy ruszyli do odrabiania strat. Pierwszy sygnał 20 minut później dał Łukasz Zjawiński, wyrównując na 1:1. Po chwili mogło być już 2:1, ale gol Rajovicia nie został uznany ze względu na spalonego. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie, a sytuacja odmieniła się dopiero po zmianach. W 72. minucie Ruben Vinagre wyprowadził Legię na prowadzenie, z kolei wynik na 3:1 ustalił w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, który wcześniej wszedł na boisko za Rajovicia.

Wygrana sprawiła, że Legia została liderem Ekstraklasy - przynajmniej do wieczornego meczu Radomiaka z GKS-em Katowice. Tylko zespół z Radomia i Górnik Zabrze, który przełożył mecz w tej kolejce ze względu na udział w europejskich pucharach, może dołączyć do legionistów i Jagiellonii Białystok z kompletem zwycięstw w 2 kolejkach. Wojskowi mają w tym momencie lepszy bilans bramkowy od Dumy Podlasia, z kolei reszta drużyn straciła już punkty.

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