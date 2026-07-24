Nowy sezon, a Rajović wciąż gra w Legii jak ostatnia pokraka! Jak on tego nie strzelił?! WIDEO

Zwycięską bramkę dla Legii strzelił w jednej z ostatnich akcji meczu Zoran Arsenić. Sprowadzony z Rakowa Częstochowa nowy piłkarz zespołu Marka Papszuna kilka minut wcześniej pojawił się na boisku i z bliska posłał piłkę do bramki po uderzeniu Pawła Wszołka.

Legia od początku spotkania miała w Szczecinie przewagę, długo utrzymując się przy piłce i dominując w środku pola. Dużo dobrych okazji sobie nie stworzyła, ale z tych, które miała przed doliczonym czasem gry i zwycięskim trafieniem, przynajmniej jedną powinna zamienić na bramkę. Nie zrobiła tego, bo kolejny raz o swojej nieprawdopodobnej nieudolności przypomniał wszystkim boiskowy impotent Mileta Rajović.

W poprzednim sezonie duński napastnik pudłował w nieprawdopodobnych sytuacjach, doprowadzając do rozpaczy kibiców Legii. Na Łazienkowskiej wciąż jednak wierzą, że sprowadzony za bardzo duże pieniądze (3 mln euro) piłkarz wreszcie się odbuduje i klub ze stolicy odzyska przynajmniej część zainwestowanych w niego środków.

Ciężko jednak wierzyć, że Mileta Rajović nagle odzyska skuteczność, skoro w marnowanych sytuacjach widać gołym okiem, że nie dość, że mało potrafi, to jeszcze nie grzeszy boiskową inteligencją.

W 9. minucie meczu znów zadziwił wszystkich pod bramką rywali. Odbita od poprzeczki piłka spadła pod nogi Milety Rajovicia tuż przed linią bramkową. Ten jednak przyjął ją tak nieudolnie, że podskoczyła i odbiła mu się od klatki piersiowej, po czym ten parodysta skierował ją do siatki ramieniem. Sędzia nie uznał gola, a analiza VAR potwierdziła słuszność jego decyzji. Rajović oczywiście przekonywał, że ręki nie było, choć powtórki rozwiały wątpliwości. Poniżej ta sytuacja.

Mileta Rajovic po raz kolejny dokonuję rzeczy, które nikomu by się nie śniły.#POGLEG pic.twitter.com/oDHTFf4MAG— Karol Tyniec (@karoltyniec369) July 24, 2026

Mileta Rajović zbłaźnił się również w 72. minucie meczu. Bramkarz Pogoni odbił piłkę wprost pod jego nogi. Duński zawodnik miał przed sobą tylko jednego z obrońców, który własnym ciałem bronił dostępu do bramki. Wystarczyło strzelić obok niego. Niestety Rajović uderzył prosto w nogi rywala.