Wrócili do Ekstraklasy, bo znów chcą błyszczeć. Podbiją ligę?

Ekstraklasa wita falę głośnych powrotów: do polskiej ligi wracają cenieni piłkarze, w tym dwaj reprezentanci Polski.

Wśród nich wyróżniają się Karol Świderski, Bartosz Bereszyński i Mateusz Lis, a także Filip Marchwiński i Filip Szymczak, którzy zasilają polskie kluby.

Czy te powroty odmienią oblicze ligi i zagwarantują sukces? Odkryj ich ambitne plany na nowy sezon!

Karol Świderski: W Ekstraklasie wszystko się może wydarzyć

Liderem na liście powrotów jest bez wątpienia Karol Świderski, który przyjął ofertę Widzewa. To hit tego okna. Napastnik reprezentacji Polski powinien być gwiazdą łódzkiego klubu, który ma wysokie aspiracje. „Świder” nie zamierza odcinać kuponów, lecz także mierzy wysoko.

- Być u siebie w kraju, to duży komfort w życiu codziennym - wyznał Świderski w rozmowie z klubowymi mediami. - Zawsze fanatycznie oglądałem Ekstraklasę. To jest specyficzna liga. Wszystko się w niej może wydarzyć. Poziom jest bardzo wyrównany. Każdy z każdym praktycznie zawsze może wygrać - ocenił.

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Bartosz Bereszyński: Poczułem w Lublinie tę energię

Ostatnie lata Bartosz Bereszyński spędził we Włoszech. Zapowiada, że czuje się na siłach, aby z Motorem sprawić niespodziankę.

- Będę szanował te barwy i dawał z siebie wszystko każdego dnia - zapowiedział Bereś w rozmowie z portalem klubu. - Chcę podnieść poziom kolegów i mój , a co za tym idzie osiągać sukcesy z drużyną. Poczułem w Lublinie tę energię. Widzę jak to miasto funkcjonuje, utożsamia się z Motorem. Oczekiwania względem nas będą wysokie - przyznał.

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Mateusz Lis: Lech stał się jeszcze bardziej potężnym klubem

Bramkarz Mateusz Lis pięć lat spędził w zagranicznych klubach. Był w Anglii, Franci, a przez ostatnie trzy sezony strzegł bramki Goztepe. W Turcji wyrobił sobie markę cenionego bramkarza. Wrócił do Lecha i na starcie zagrał w Superpucharze i el. Ligi Mistrzów.

- Mam wrażenie, że wróciła moda na Lecha, który stał się jeszcze bardziej europejskim klubem - ocenił Lis. - Rozwinął się na tej płaszczyźnie. Nie jest to taki zespół, jak przed kilkoma laty. Na pewno Lech stał się jeszcze bardziej potężnym klubem. W tym zakresie jest największa zmiana - dodał.

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Filip Marchwiński: Przychodzę zmotywowany, głodny gry i gotowy

Ponownie w polskiej lidze zobaczymy duet byłych napastników Kolejorza. Przed dwoma laty Filip Marchwiński wyjeżdżał do Lecce z nadziejami. Jednak nie podbił Serie A, a ambitne plany pokrzyżowała mu kontuzja kolana. Został wypożyczony na rok do Cracovii.

- Przychodzę zmotywowany, głodny gry i gotowy - zapewniał Marchwiński w rozmowie z klubowym portalem Pasów. - Chciałbym pomóc drużynie, jak i pokazać, to co mam najlepsze. Chciałbym wrócić na odpowiednią ścieżkę. Wnieść powiem świeżości, jakości, dobrej energii i mentalność wygrywania - przekonywał.

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Filip Szymczak: Chcę wnieść trochę jakości do Zagłębia

Filip Szymczak z Lechem zdobył dwa tytuły, a ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Charleroi. W belgijskim klubie nie zdobył bramki. Czy odzyska skuteczność w Zagłębiu Lubin?

- Pod względem minut i statystyk nie wyglądało to w Belgii do końca tak, jak sobie wyobrażałem - przyznał Szymczak, cytowany przez portal Zagłębia. - Ze wszystkiego staram się wyciągać pozytywy. Chcę wnieść trochę jakości, spokoju i pozytywnej energii, która pomoże zespołowi wznieść się na jeszcze wyższy poziom - zadeklarował nowy napastnik.

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Ben Lederman wzmocni Wieczystą Kraków?

Ben Lederman wypromował się w Rakowie, w którym notował sukcesy, sięgnął po tytuł, pokazał się w europejskich pucharach. Zauważył go trener Fernando Santos i powołał do reprezentacji Polski, ale nie dał pomocnikowi szansy w niej zadebiutować. W ostatnim sezonie był graczem Maccabi Tel Awiw, ale grał mało. Teraz trafił do Wieczystej Kraków. Czy pokaże się w ekipie beniaminka? Po dwóch latach w Anglii wrócił także Olaf Kobacki, który związał się z Wisłą Płock.

Mateusz Łęgowski: Motor to dobre dla mnie miejsce

Mateusz Łęgowski zadebiutował w kadrze Polski, gdy selekcjonerem był Czesław Michniewicz. Skończyło się na jednym występie. Potem były występy we Włoszech, Szwajcarii, a ostatnio w Turcji. Jak mu pójdzie w Motorze?

- Wszystko tutaj idzie bardzo mocno do przodu - wyjaśniał Łęgowski dlaczego dołączył do lubelskiego zespołu w rozmowie z klubowymi mediami. - Uważam, że jest to dla mnie dobre miejsce do rozwoju. Będzie bardzo szczęśliwy, jeśli osiągniemy wysokie miejsce w tabeli, a ja dołożę od siebie asysty, bramki i będę pomagał zespołowi w wygrywaniu meczów - zapewniał.

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Karol Niemczycki: Śląsk to duża marka, mająca ambicje

Karol Niemczycki po występach w Cracovii wyjechał do Niemiec, ale tam nie zaistniał. Potem przez 1,5 roku zagrał w Izraelu. Teraz wzmacnia beniaminka z Wrocławia.

- Śląsk to duża marka, mająca ambicje - tłumaczył Niemczycki w materiale wideo, który udostępnił klub. - Jestem ambitnym człowiekiem i chciałbym pomóc Śląskowi osiągnąć cele, które ma przed sobą. Liga stała się atrakcyjniejsza dla kibiców i piłkarzy Polska jest również fantastycznym miejscem do życia. Coraz więcej osób się o tym przekonuje - wyznał bramkarz.

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Oni wrócili do Polski:

* Karol Świderski (29 l.): napastnik, Panathinaikos - Widzew

* Bartosz Bereszyński (34 l.): obrońca, Palermo - Motor

* Mateusz Lis (29 l.): bramkarz, Goztepe - Lech

* Filip Marchwiński (24 l.): napastnik, Lecce - Cracovia

* Filip Szymczak (24 l.): napastnik, Charleroi - Zagłębie

* Mateusz Łęgowski (23 l.): pomocnik, Eyupspor - Motor

* Karol Niemczycki (27 l.): bramkarz, Ashdod - Śląsk

* Ben Lederman (26 l.): pomocnik, Maccabi Tel Awiw - Wieczysta

* Olaf Kobacki (25 l.): pomocnik, Sheffield Wed. - Wisła Płock

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