Karol Świderski ma przywrócić blask Widzewowi. Bartosz Bereszyński rozpędzi Motor?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-21 16:53

Transfery tego duetu reprezentantów Polski to był hity letniego okna w Ekstraklasie. Powrotu do polskiej ligi nie traktują jako dramatu. Każdy z nich wciąż czuje w sobie ogień. Karol Świderski ma przywrócić blask Widzewowi, a Bartosz Bereszyński będzie starał się rozpędzić Motor. Który z nich będzie górą na starcie nowego sezonu?

Karol Świderski biegnie z piłką. Obok na miniaturze Bartosz Bereszyński. O transferach przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Sebastian Wielechowski, ART SERVICE / Super Express
  • Powroty dwóch kluczowych kadrowiczów, Karola Świderskiego i Bartosza Bereszyńskiego, zelektryzowały Ekstraklasę, znacząco wzmacniając Widzew i Motor.
  • Po latach gry za granicą, obaj piłkarze deklarują, że wciąż czują w sobie "ogień" i są gotowi udowodnić swoją wartość, odrzucając sugestie o końcu kariery.
  • Sprawdź, jakie ambitne cele stawiają sobie w polskiej lidze i który z nich zdominuje nadchodzący sezon, realnie podnosząc poziom rozgrywek.

Karol Świderski: Mogę jeszcze dużo zrobić

Świderski wrócił do Polski po 6,5-letnim pobycie w zagranicznych. Najwięcej czasu spędził w Grecji, ale też grał w Ameryce i Włoszech. Według medialnych doniesień Widzew przelał na konto Pananthinaikosu milion euro. „Świder” z łódzkim klubem związał się trzyletnią umową.

- Stęskniłem się. Być u siebie w kraju, to duży komfort w życiu codziennym. Zawsze fanatycznie oglądałem Ekstraklasę - powiedział Świderski w rozmowie z klubowym portalem. - Cieszę się z tego powrotu. Mam nadzieję, że jestem w dobrym wieku, żeby pokazać, że jeszcze mogę dużo zrobić i coś też sobie udowodnić. To jest liga specyficzna i wszystko się może wydarzyć. Poziom jest bardzo wyrównany i każdy z każdym praktycznie zawsze może wygrać - zaznaczył.

Michal Sevcik będzie objawieniem Legii Warszawa? Padły słowa o kreatywności i determinacji

Widzew to duży projekt, co widać po transferach

Reprezentant Polski zdaje sobie sprawę, jakie są ambicje Widzewa.

- To jest duży projekt i widać to po transferach - podkreślił Świderski. - Pół roku temu przyszli Kapuadi, Wiśniewski, Drągowski. Szkoda, że wypadł Lerager, bo to na pewno też jest dobry piłkarz. Jest Shehu, którego pamiętam z meczu z Albanią. Jest dobry skład i dobry trener Vuković. Mam nadzieję, że poprawimy zdecydowanie wynik z poprzedniego sezonu i że będziemy walczyć o coś fajnego - dodał.

Lech zrobi skok na wielką kasę w Lidze Mistrzów? Niels Frederiksen o mistrzu Polski

Dużo ludzi powie, że to koniec kariery

Napastnik Widzewa nie traktuje powrotu do Polski w kategoriach porażki.

- Dużo ludzi powie, że to koniec kariery, że zjazd i tak dalej - wyliczał. - Ja wcale tak nie myślę. Chcę mieć bardzo dobre nastawienie. Chcę dobrze przygotować się do sezonu, bez kontuzji i dać coś drużynie. Chciałbym, żeby kibice nas wspierali i dopingowali tak jak w poprzednim sezonie. Był ciężki, ale wspólnymi siłami udało się z tego wyjść. Miejmy nadzieję, że teraz będą kolorowe czasy dla Widzewa - przekonywał Świderski.

Marek Papszun o formie Legii przed startem sezonu. Padły słowa o złotym środku

Bartosz Bereszyński: Czuję jeszcze w sobie ten ogień

Pełen optymizmu jest także Bereszyński, który wrócił po 9,5 roku spędzonym we Włoszech. Z Motorem podpisał dwuletni kontrakt.

- Uważam, że jest to ciekawy projekt, który teraz przechodzi pewną rewolucję - opowiadał Bereszyński w rozmowie z klubowymi mediami. - Chciałbym bardzo, że klub zrobił kolejny krok. Chciałbym przekazać swoje doświadczenie, umiejętności i pomóc drużynie osiągać wyższe cele. Czuję jeszcze w sobie ten ogień i chęć tego, żeby osiągać jeszcze ciekawe rzeczy na polskim podwórku - wyznał.

Rocznica sukcesu na mundialu w Hiszpanii. Stefan Majewski ujawnia kulisy srebrnego medalu [ROZMOWA SE]

Polska jest dobrze zorganizowana i opakowana

Nowy obrońca Motoru także pozytywnie ocenia Ekstraklasę.

- Uważam, że polska liga jest bardzo dobrze zorganizowana i opakowana - stwierdził Bereszyński. - Nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Idzie to w coraz lepszym kierunku. Myślę, że takie powroty do kraju jak mój czy innych zawodników, tylko pomogą lidze wznieść się na wyższy poziom. Wszystkim nam o to chodzi, żeby w naszym pięknym kraju była jak najsilniejsza piłka nożna - przekonywał.

To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

Tak Karol Świderski dorastał do kadry. Ten szkrab pogrążył Albanię
Galeria zdjęć 11
QUIZ. Wraca Ekstraklasa. Sprawdź, czy możesz się nazywać jej prawdziwym fanem
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę: Za jaką kwotę miesięcznie grać w Wiśle Kraków będzie Jakub Błaszczykowski?
JAN TOMASZEWSKI: TEN PRZEPIS NA MUNDIALU JEST IDIOTYCZNY!
KAROL ŚWIDERSKI
pko bp ekstraklasa
BARTOSZ BERESZYŃSKI
WIDZEW ŁÓDŹ
MOTOR LUBLIN