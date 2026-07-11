Marek Papszun o formie Legii przed startem sezonu. Padły słowa o złotym środku

Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu, notując trzy zwycięstwa w czterech meczach kontrolnych.

Mimo obiecujących wyników, trener Papszun zwraca uwagę na poprawę skutecznośći.

Sprawdź, co dokładnie musi poprawić Legia, aby nie stracić punktów w Ekstraklasie i poznaj plany na ostatnie sparingi.

Podczas zgrupowania w Niemczech warszawski zespół pokonał 2:0 rezerwy Bayernu i zremisował 2:2 z rezerwami Norymbergii. Po powrocie do Polski Legia zmierzyła się z Hapoelem Beer Szewa, zwyciężając 3:1. W starciu z mistrzem Izraela z dobrej strony pokazał się Łukasz Zjawiński. Nowy napastnik ustrzelił dublet.

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Kolejnym sprawdzianem formy był sparing z Trenczynem. Szkoleniowiec nie ukrywał satysfakcji z triumfu i z tego, że zespół zagrał na zero z tyłu. Zwrócił uwagę na brak skuteczności ze strony podopiecznych.

- Mecz był bardzo intensywny ze względu na agresję i nawet trochę brutalność przeciwnika - ocenił Papszun. - Dobrze, że w tym wszystkim zachowaliśmy rozsądek, bo w sparingach jest różnie. Cieszy na pewno gra i bardzo duża liczba sytuacji. Martwi za to skuteczność. W takim spotkaniu musimy strzelić po prostu kilka goli. Musimy mocniej przyłożyć się i skoncentrować. Trzeba być spokojniejszym w sytuacjach podbramkowych - tłumaczył.

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Trener uważa, że zespół musi dopracować ten element.

- W rundzie zarzucaliście, że nie tworzymy sytuacji, teraz ich tworzymy multum - analizował Papszun. - Mamy jeszcze problem z finalizacją. Dochodzą nowi zawodnicy jak Łukasz Zjawiński, który w poprzednim meczu był mocno skuteczny, a teraz był bardzo nieskuteczny. Brakuje jeszcze stabilizacji, obycia mentalnego i chłodnej głowy. Cieszy postawa, ale ta kropka nad i musi być stawiana częściej. Musimy w finalnym momencie zachować się lepiej. Każdy zawodnik musi znaleźć ten złoty środek, żeby nam się zgadzało - stwierdził.

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Kolejny test będzie miał miejsce już 14 lipca, gdy Legia zagra z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy jej formę sprawdzi jeszcze Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Aris Limassol.

- Wyzwaniem będzie utrzymanie takiej dyspozycji, jak w ostatnich dwóch meczach i zdobywanie bramek - przyznał Papszun. - Widzimy postęp w drużynie, mimo tego, co się o Legii mówi. Było bardzo dużo odejść. Jest to nowy zespół oparty o fundamenty. W sparingach wygląda to nieźle. Musimy krok po kroku dalej dokładać. Weryfikacja nastąpi w lidze - dodał szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

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