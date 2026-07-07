Rekordowy transfer w Ekstraklasie! Reprezentant Polski sprzedany za fortunę!

Bright Ede ma 19 lat i reprezentuje Polskę. Jego matka jest Polką, a ojciec Nigeryjczykiem. Wychowywał się i rozwijał piłkarsko w naszym kraju. Obrońcę, który przeszedł do Deportibo La Coruna na zasadzie transferu definitywnego, obowiązywać będzie kontrakt do 30 czerwca 2031 roku.

Wychowanek Delty Warszawa trafił do Motoru w styczniu 2025 roku z Zagłębia Lubin za kwotę 100 tys. euro. W marcu zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie w meczu ze Stałą Mielec, zdobywając swoją pierwszą i jedyną - jak dotąd - bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przez półtora sezonu w barwach Motoru wystąpił łącznie w siedemnastu spotkaniach ligowych.

We wrześniu 2025 roku Bright Ede zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19 w meczu ze Słowenią i od tego czasu był jednym z podstawowych obrońców kadry narodowej U-19, w której rozegrał osiem spotkań.

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Już rok temu pojawiły się głosy o zainteresowaniu utalentowanym obrońcą Chelsea Londyn czy Manchester United, co potwierdzał ówczesny dyrektor sportowy Paweł Golański. Wtedy jednak do finalizacji jego transferu nie doszło.

Bright Ede jest trzynastym piłkarzem, który w okresie letnim żegna się z Motorem Lublin, ale jest szczególnym, bo związany z historycznym, najwyższym dla klubu i jednym z najwyższych transferów w ekstraklasie.

Nowy klub młodego lewonożnego obrońcy Deportivo La Coruna to beniaminek LaLiga, który do elity powrócił po ośmiu sezonach w niższych klasach, a w swojej historii raz w 2000 roku sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie zdobywał Puchar i trzy razy Superpuchar kraju.

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