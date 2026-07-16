Lech Poznań zdobywa Superpuchar Polski. Mecz w cieniu skandalicznego transparentu z prezesem PZPN

Lech Poznań zdobywa Superpuchar Polski

Mecze o Superpuchar Polski w przeszłości bywały traktowane jako ważniejsze sparingi, dlatego kibice często podchodzą do tych spotkań z dużym dystansem. Jednak ci, którzy zdecydowali się oglądać spotkanie Lech Poznań - Górnik Zabrze, zawiedzeni raczej nie byli. Oglądaliśmy bowiem świetne widowisko. Obu drużynom bardzo zależało na zwycięstwie, wygrać jednak mógł tylko jeden zespół. Od początku meczu napierali Poznaniacy, ale... gola zdobyli gracze z Zabrza. Piłkę do siatki skierował Maksym Chłań. Jeszcze przed przerwą mistrzowie Polski zdołali wyrównać. Po świetnej akcji Patrika Wålemarka bramkę strzelił Antoni Kozubal. Druga połowa nie pozostawiła wątpliwości, który zespół tego dnia był lepszy. Lech dominował, a przewagę udokumentował dwa bramkami. Najpierw do siatki trafił Mikael Ishak, a potem Pablo Rodriguez. Ostatecznie w meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3:1.

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Mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze. Gigantyczny transparent przyćmił boiskowe wydarzenia

Boiskowe wydarzenia jednak zostały przyćmione przez kibiców Lecha. Głównym obiektem ataków z trybun był Cezary Kulesza. Prezes PZPN obrywał i słownie, i obrazkowo. Na stadionie pojawił się gigantyczny skandaliczny transparent przedstawiający karykaturę Kuleszy z wymownym podpisem: "Łączy was wóda". Niechęć do szefa PZPN najpewniej wywołana została przez decyzję związku o przeniesieniu meczu o Superpuchar do Wrocławia, mimo że zgodnie z tradycją to mistrz Polski jest gospodarzem tego meczu.

Superpuchar Polski. Burza przed meczem Lech - Górnik! "To brak szacunku"

Superpuchar Polski odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Taką decyzję podjęła Komisja ds. Nagłych PZPN. Przedstawiciele federacji uzasadniają to bardzo dobrymi doświadczeniami organizowania meczów o Puchar Polski na PGE Narodowym. Przeniesienie Superpucharu na neutralny, nowoczesny obiekt ma zwiększyć prestiż i wizerunkowo wzmocnić całe wydarzenie. Decyzja dotyczy, póki co wyłącznie 2026 roku, ale w zamyśle Wrocław miałby gościć Superpuchar również w 2027

- informował Łukasz Wachowski z PZPN w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Ostatecznie związek z kontrowersyjnej decyzji się wycofał. Niesmak jednak pozostał.

Galeria: Feta Lecha Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski

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