Michal Sevcik będzie objawieniem Legii Warszawa? Padły słowa o kreatywności i determinacji

Czeski pomocnik Michal Sevcik ma być nadzieją Legii w nowym sezonie.

Wypożyczony ze Sparty Praga zawodnik od razu pokazał klasę, strzelając gola w debiucie i wzbudzając wysokie oczekiwania trenera Papszuna.

Dowiedz się, dlaczego Legia wiąże z nim tak wielkie nadzieje i czy jego ofensywny styl wniesie brakującą iskrę do warszawskiej drużyny!

Sevcik do stołecznego klubu trafił na zasadzie rocznego wypożyczenia ze Sparty Praga. W umowie znalazła się opcja o transferze definitywnym. Może być zadowolony z ostatniego sezonu. Spędził go w Mlada Boleslav, gdzie w 31 występach strzelił dziewięć goli.

– Nie ukrywam, że wiążemy z nim nadzieje - powiedział trener Marek Papszun po sparingu z Radomiakiem. - Liczę na to, że nam pomoże i nie będzie potrzebował dużo czasu na adaptację. Myślę, że ta bramka mu pomoże, bo jest to ważne dla każdego gracza. Zanotował liczbę i każdy dzień powinien pracować na jego korzyść - ocenił.

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Profil Czecha jest podobny do Kacpra Urbańskiego

Trener wierzy, że Czech dobrze odnajdzie się w Legii. Z tym nie poradził sobie Kacper Urbański, który po rocznym pobycie w ekipie z Łazienkowskiej rozwiązał umowę i trafił do Górnika.

- Można powiedzieć, że właściwie jest to zmiana 1 do 1. To podobny profil zawodnika. Wierzymy, że Michal bardziej się u nas odnajdzie niż Kacper - ocenił Papszun.

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Wniesie kreatywność i determinację do Legii Warszawa

Szkoleniowiec tłumaczył także to, jak zamierza wykorzystać potencjał Czecha, aby na jego atutach najbardziej skorzystał na tym warszawski zespół.

– To zależy od tego, jak będziemy grali - wyznał Papszun. - To zawodnik, który jest najmocniejszy w trzeciej tercji, co też pokazał. Liczymy, że wniesie kreatywność, bo potrzebujemy tego jeszcze więcej, choć w trakcie przygotowań kreujemy dużo sytuacji. Finalizacja jest ważna, a on pokazał, że może być groźny - komplementował pomocnika.

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Inne wymagania w każdym klubie

Czech chwalony jest za walory ofensywne. Jednak eksperci zwracali uwagę, że słabiej radzi sobie w obronie i brakuje mu agresywności w grze.

– W każdym środowisku są też trochę inne wymagania w stosunku do graczy - stwierdził Papszun. - Pytanie, czy to było wymagane w innych klubach, bo być może nie. To też nie jest złe, bo taka była taktyka i wykorzystanie tych zawodników w innym obszarze. Oni, po dołączeniu do nowych klubów, jak widzą, że tu są takie wymagania, to potrafią się po prostu dostosować. Myślę, że tak będzie w tym przypadku - dodał.

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W Legii trzeba mieć charakter

Wszystko zatem w rękach Sevcika, jak odnajdzie się w Legii i czy sprosta wymaganiom stawianym przez trenera.

– Wiemy, że sporo większe nazwiska nie radziły sobie w tym klubie - przypomniał Papszun. - Trzeba mieć charakter. Nigdy nie ma gwarancji. Taką opinię czy łatkę, to ja nie biorę tego mocno pod uwagę. Zrobiliśmy swój wywiad. Rozmawiałem też z zawodnikiem, bo temat toczył się dość długo. Byliśmy w kontakcie. Podobała mi się przede wszystkim jego determinacja dołączenia do Legii - stwierdził trener warszawskiego klubu.

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