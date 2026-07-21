Rodrigo Conceicao ma jasny cel w Jagiellonii. Ten Smok postraszy na Podlasiu?

Klub z Podlasia sfinalizował transfer: do drużyny dołącza Rodrigo Conceicao, syn legendy portugalskiej piłki, Sergio Conceicao.

Obrońca, z doświadczeniem w FC Porto, mierzy się z presją słynnego nazwiska, chcąc udowodnić swoją wartość na boisku.

Odkryj, dlaczego wybrał polską ligę do dalszego rozwoju i jak ten ambitny ruch może wpłynąć na walkę o mistrzostwo.

Nowy nabytek klubu z Podlasia jest synem byłego reprezentanta Portugalii. Sergio Conceicao z kadrą wywalczył brązowy medal EURO 2000. Był gwiazdą FC Porto i Lazio Rzym. W obu klubach odnosił sukcesy. Osiągnięciami może pochwalić się również jako szkoleniowiec. Jak na razie największe triumfy świętował prowadząc ekipę „Smoków”. Pracował też w Milanie, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej.

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Rodrigo Conceicao: W domu wszyscy jesteśmy piłkarzami

Sergio Conceicao ma pięciu synów. Dwóch z nich - Rodrigo i Francisco - miał pod swoimi rządami, gdy prowadził Porto. Przed trzema laty Rodrigo wywalczył ze "Smokami" Puchar Portugalii i Puchar Ligi. Zagrał nawet w Lidze Mistrzów.

- Faktem jest, że w domu wszyscy jesteśmy piłkarzami - powiedział Rodrigo, cytowany przez portal Jagiellonii. - Prawdą jest, że ciężar nazwiska Conceiaco trochę waży. Staram się każdego dnia pokazywać, że nie jestem tylko Conceicao, ale jestem Rodrigo - tłumaczył.

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Pracował z Goncalo Feio, przeżył gorycz spadku z Tondelą

Obrońca Jagiellonii po odejściu w portugalskiego giganta próbował sił w Szwajcarii, a przez ostatnie pół roku występował w Tondeli, z którą nie zdołał utrzymać się w portugalskiej elicie. W tym klubie na koniec pracował z Goncalo Feio.

- Niestety, nie udało nam się osiągnąć celów, do których tak bardzo dążyliśmy - pisał Rodrigo w mediach społecznościowych. - Piłka nożna nie zawsze nagradza wysiłek, ale odchodzę z czystym sumieniem, ponieważ nigdy nie przestałem dawać z siebie wszystkiego dla tego symbolu, na boisku i poza nim. Tondela na zawsze pozostanie w mojej historii i w moim sercu. Mam nadzieję, że ten klub szybko powróci na miejsce, na jakie zasługuje - dodał.

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Brat z Juventusu wypytywał o Jagiellonię

Rodrigo ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Spotkał się tam m.in. z Bernardo Vitalem, który trafił do Jagiellonii przed rokiem.

- Osobiście z nim nie rozmawiałem, ale z troski o mnie zrobił to mój brat, Francisco. Bernardo powiedział wiele dobrego o klubie - wyjawił.

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Polska liga dobra do pokazania i rozwoju

Nowy nabytek może występować jako prawy lub lewy obrońca. Uważa, że będzie pasował do stylu gry białostockiej drużyny.

- Mój starszy brat ma kolegów, którzy grali w Polsce, jak Rafael Lopes. Mówili, że to dobra liga do pokazania się i rozwoju - podkreślił Rodrigo, który ma nadzieję, że wypromuje się w Ekstraklasie.

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