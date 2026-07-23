Tuż przed startem Ekstraklasy rekordowy transfer gwiazdy! Raków traci najlepszego strzelca

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-23 19:47

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy ruszy już w piątek, 24 lipca, a dzień wcześniej wyjątkowo gorąco zrobiło się wokół Rakowa Częstochowa. Nie tylko za sprawą meczu w 2. rundzie el. Ligi Konferencji z Valletta FC - jak informują media, wychodzący transfer Jonatana Brauta Brunesa do Sparty Praga jest już przesądzony! Raków ma zarobić na najlepszym strzelcu konkretne pieniądze.

Jonatan Braut Brunes w koszulce Rakowa Częstochowa. O rekordowym transferze do Sparty Praga przeczytasz na SE Supersport.
Autor: ART SERVICE Jonatan Braut Brunes
  • Raków Częstochowa rozpoczyna rywalizację w nowym sezonie, a przed meczem 2. rundy el. Ligi Konferencji i startem Ekstraklasy potwierdza się odejście jego gwiazdy.
  • Jonatan Braut Brunes ma zostać nowym piłkarzem Sparty Praga.
  • Informację potwierdza m.in. Tomasz Włodarczyk. Sparta ma zapłacić Rakowowi rekordowe pieniądze.

Raków Częstochowa traci gwiazdę. Rekordowy transfer przed startem Ekstraklasy

Przerwa w polskiej piłce dobiegła końca. Najlepsze drużyny w ostatnim sezonie - Lech Poznań i Górnik Zabrze - mają już za sobą pierwsze mecze, a w czwartek (23 lipca) dołączają do nich Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dzień później w piątek na dobre ruszy z kolei Ekstraklasa, ale start nowego sezonu na chwilę przyćmiła bomba transferowa z Częstochowy!

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Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl i kilka innych źródeł, Jonatan Braut Brunes zostanie piłkarzem Sparty Praga. Najlepszy strzelec Rakowa w dwóch ostatnich sezonach ruszył na testy medyczne do Czech, po których ma podpisać kontrakt. Z tego względu zabrakło go w kadrze na czwartkowy mecz el. Ligi Konferencji z Valletta FC.

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Raków miał już zgodzić się na warunki finansowe transferu. Jak przekazał Włodarczyk, zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze - dotychczas najdroższym transferem klubu był napastnik Albion Rrahmani ściągnięty za 5 mln. Komentujący mecz Rakowa z Vallettą Mateusz Borek mówił nawet o łącznej kwocie za Brunesa przekraczającej 7 mln euro!

Norweg w barwach klubu z Częstochowy rozegrał w sumie 81 meczów, w których strzelił 40 goli. Z Rakowem sięgnął po wicemistrzostwo Polski, błyszczał w Lidze Konferencji, a także doszedł do finału Pucharu Polski. Do klubu trafił latem 2024 roku z belgijskiego OH Leuven.

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