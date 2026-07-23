Tuż przed startem Ekstraklasy rekordowy transfer gwiazdy! Raków traci najlepszego strzelca

Raków Częstochowa rozpoczyna rywalizację w nowym sezonie, a przed meczem 2. rundy el. Ligi Konferencji i startem Ekstraklasy potwierdza się odejście jego gwiazdy.

Jonatan Braut Brunes ma zostać nowym piłkarzem Sparty Praga.

Informację potwierdza m.in. Tomasz Włodarczyk. Sparta ma zapłacić Rakowowi rekordowe pieniądze.

Raków Częstochowa traci gwiazdę. Rekordowy transfer przed startem Ekstraklasy

Przerwa w polskiej piłce dobiegła końca. Najlepsze drużyny w ostatnim sezonie - Lech Poznań i Górnik Zabrze - mają już za sobą pierwsze mecze, a w czwartek (23 lipca) dołączają do nich Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dzień później w piątek na dobre ruszy z kolei Ekstraklasa, ale start nowego sezonu na chwilę przyćmiła bomba transferowa z Częstochowy!

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Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl i kilka innych źródeł, Jonatan Braut Brunes zostanie piłkarzem Sparty Praga. Najlepszy strzelec Rakowa w dwóch ostatnich sezonach ruszył na testy medyczne do Czech, po których ma podpisać kontrakt. Z tego względu zabrakło go w kadrze na czwartkowy mecz el. Ligi Konferencji z Valletta FC.

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Raków miał już zgodzić się na warunki finansowe transferu. Jak przekazał Włodarczyk, zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze - dotychczas najdroższym transferem klubu był napastnik Albion Rrahmani ściągnięty za 5 mln. Komentujący mecz Rakowa z Vallettą Mateusz Borek mówił nawet o łącznej kwocie za Brunesa przekraczającej 7 mln euro!

Norweg w barwach klubu z Częstochowy rozegrał w sumie 81 meczów, w których strzelił 40 goli. Z Rakowem sięgnął po wicemistrzostwo Polski, błyszczał w Lidze Konferencji, a także doszedł do finału Pucharu Polski. Do klubu trafił latem 2024 roku z belgijskiego OH Leuven.

🚨💣 Jonatan Braut Brunes zostanie zawodnikiem Sparty Praga! Czesi doszli do porozumienia z Rakowem Częstochowa ws. kwoty transferu. Trwa dopełnianie formalności. Raków wynegocjował bardzo dobre warunki: zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe… pic.twitter.com/dw45AfxIhv— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 23, 2026