Tuż przed startem Ekstraklasy rekordowy transfer gwiazdy! Raków traci najlepszego strzelca

- Raków Częstochowa rozpoczyna rywalizację w nowym sezonie, a przed meczem 2. rundy el. Ligi Konferencji i startem Ekstraklasy potwierdza się odejście jego gwiazdy.
- Jonatan Braut Brunes ma zostać nowym piłkarzem Sparty Praga.
- Informację potwierdza m.in. Tomasz Włodarczyk. Sparta ma zapłacić Rakowowi rekordowe pieniądze.
Raków Częstochowa traci gwiazdę. Rekordowy transfer przed startem Ekstraklasy
Przerwa w polskiej piłce dobiegła końca. Najlepsze drużyny w ostatnim sezonie - Lech Poznań i Górnik Zabrze - mają już za sobą pierwsze mecze, a w czwartek (23 lipca) dołączają do nich Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dzień później w piątek na dobre ruszy z kolei Ekstraklasa, ale start nowego sezonu na chwilę przyćmiła bomba transferowa z Częstochowy!
Wrócili do Ekstraklasy, bo znów chcą błyszczeć. Podbiją ligę?
Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl i kilka innych źródeł, Jonatan Braut Brunes zostanie piłkarzem Sparty Praga. Najlepszy strzelec Rakowa w dwóch ostatnich sezonach ruszył na testy medyczne do Czech, po których ma podpisać kontrakt. Z tego względu zabrakło go w kadrze na czwartkowy mecz el. Ligi Konferencji z Valletta FC.
Raków miał już zgodzić się na warunki finansowe transferu. Jak przekazał Włodarczyk, zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze - dotychczas najdroższym transferem klubu był napastnik Albion Rrahmani ściągnięty za 5 mln. Komentujący mecz Rakowa z Vallettą Mateusz Borek mówił nawet o łącznej kwocie za Brunesa przekraczającej 7 mln euro!
Norweg w barwach klubu z Częstochowy rozegrał w sumie 81 meczów, w których strzelił 40 goli. Z Rakowem sięgnął po wicemistrzostwo Polski, błyszczał w Lidze Konferencji, a także doszedł do finału Pucharu Polski. Do klubu trafił latem 2024 roku z belgijskiego OH Leuven.