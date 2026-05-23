Euforia przy Piłsudskiego! Znajdź się na zdjęciach z meczu Widzew Łódź - Piast Gliwice!

Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1 (1:0).

Bramka: 1:0 Angel Baena (11), 2:0 Mariusz Fornalczyk (56), 2:1 Hugo Vallejo (64-głową).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Marcel Krajewski. Piast Gliwice: Jakub Lewicki.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 17 661.

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Samuel Kozlovsky (88. Christopher Cheng) - Angel Baena, Juljan Shehu (81. Mateusz Żyro), Lindon Selahi, Fran Alvarez (94. Stelios Andreou), Mariusz Fornalczyk (81. Bartłomiej Pawłowski) - Sebastian Bergier (88. Andi Zeqiri).

Piast Gliwice: Dominik Holec - Filip Borowski (46. Emmanuel Twumasi), Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Jason Lokilo, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (46. Oskar Leśniak), Hugo Vallejo (89. Michał Chrapek) - Jorge Felix (79. Andreas Katsantonis), Gierman Barkowskij (58. Leandro Sanca).

Spotkanie w Łodzi miało wyjątkowo wysoką stawkę dla obu drużyn. Przed jego rozpoczęciem zarówno Widzew, jak i Piast nie mogły być bowiem pewni pozostania w piłkarskiej elicie. Łodzianie, aby nie oglądać się na wynik spotkania w Niecieczy, do utrzymania się potrzebował zwycięstwa. Skończyło się zwycięstwem Widzewa 2:1, które dało utrzymanie obu zespołom. Z Ekstraklasy spadła Lechia Gdańsk, która przegrała 2:3 z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza.

Widzew Łódź i jego kibice świętują zatem utrzymanie. A jeszcze nie tak dawno temu sytuacja wydawała się beznadziejna.

