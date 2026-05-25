Gala Ekstraklasy 2026: Wyniki. Kto został nagrodzony? Sprawdź

- Gala Ekstraklasy tradycyjnie zwieńczyła sezon w najwyższej polskiej lidze.
- Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski, ale na gali doceniono także zawodników z innych klubów.
- Sprawdź, kto został nagrodzony za sezon 2025/2026 w piłkarskiej Ekstraklasie.
Gala Ekstraklasy 2026 - wyniki:
- Numer sezonu: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) - za rekord w liczbie goli wśród obcokrajowców (110)
- Bramkarz sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
- Młodzieżowiec sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
- Obrońca sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)
- Pomocnik sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
- Napastnik sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
- Turbokozak sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
- Trener sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)
- Galeria legend Ekstraklasy: Jacek Magiera, Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań, Andrzej Janisz
- Piłkarz sezonu 2025/2026: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
- Mistrz Polski: Lech Poznań
A tak prezentowały się nominacje do nagród na Gali Ekstraklasy za sezon 2025/2026:
Bramkarz sezonu:
- Ivan Brkić (Motor Lublin),
- Jasmin Burić (Zagłębie Lubin),
- Xavier Dziekoński (Korona Kielce),
- Bartosz Mrozek (Lech Poznań),
- Rafał Strączek (GKS Katowice)
Obrońca sezonu:
- Rafał Janicki (Górnik Zabrze),
- Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice),
- Marcin Kamiński (Wisła Płock),
- Wojciech Mońka (Lech Poznań),
- Oskar Wójcik (Cracovia)
Pomocnik sezonu:
- Ali Gholizadeh (Lech Poznań),
- Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze),
- Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok),
- Antoni Kozubal (Lech Poznań),
- Bartosz Nowak (GKS Katowice)
Napastnik sezonu:
- Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk),
- Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa),
- Karol Czubak (Motor Lublin),
- Mikael Ishak (Lech Poznań),
- Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)
Trener sezonu:
- Niels Frederiksen (Lech Poznań),
- Michal Gasparik (Górnik Zabrze),
- Rafał Górak (GKS Katowice),
- Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa),
- Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
