Gala Ekstraklasy 2026: Wyniki. Kto został nagrodzony? Sprawdź

Kamil Heppen
2026-05-25 21:26

Rozgrywki Ekstraklasy 2025/2026 oficjalnie zakończone. Po ostatniej kolejce tradycyjnie odbyła się uroczysta Gala Ekstraklasy, na której poznaliśmy najlepszych zawodników minionego roku - i nie tylko. Kto tym razem został nagrodzony? Sprawdź wyniki gali w dalszej części artykułu.

  • Gala Ekstraklasy tradycyjnie zwieńczyła sezon w najwyższej polskiej lidze.
  • Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski, ale na gali doceniono także zawodników z innych klubów.
  • Sprawdź, kto został nagrodzony za sezon 2025/2026 w piłkarskiej Ekstraklasie.

Gala Ekstraklasy 2026 - wyniki:

  • Numer sezonu: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) - za rekord w liczbie goli wśród obcokrajowców (110)
  • Bramkarz sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
  • Młodzieżowiec sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
  • Obrońca sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)
  • Pomocnik sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
  • Napastnik sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Turbokozak sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Trener sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)
  • Galeria legend Ekstraklasy: Jacek Magiera, Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań, Andrzej Janisz
  • Piłkarz sezonu 2025/2026: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
  • Mistrz Polski: Lech Poznań

A tak prezentowały się nominacje do nagród na Gali Ekstraklasy za sezon 2025/2026:

Bramkarz sezonu:

  • Ivan Brkić (Motor Lublin),
  • Jasmin Burić (Zagłębie Lubin),
  • Xavier Dziekoński (Korona Kielce),
  • Bartosz Mrozek (Lech Poznań),
  • Rafał Strączek (GKS Katowice)

Obrońca sezonu:

  • Rafał Janicki (Górnik Zabrze),
  • Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice),
  • Marcin Kamiński (Wisła Płock),
  • Wojciech Mońka (Lech Poznań),
  • Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnik sezonu:

  • Ali Gholizadeh (Lech Poznań),
  • Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze),
  • Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok),
  • Antoni Kozubal (Lech Poznań),
  • Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu:

  • Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk),
  • Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa),
  • Karol Czubak (Motor Lublin),
  • Mikael Ishak (Lech Poznań),
  • Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu:

  • Niels Frederiksen (Lech Poznań),
  • Michal Gasparik (Górnik Zabrze),
  • Rafał Górak (GKS Katowice),
  • Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa),
  • Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
