Jan Urban ogłosił powołania. Jest Robert Lewandowski i kilka niespodzianek

Reprezentacja Polski sezon 2025/26 zakończy dwoma meczami towarzyskimi. Najpierw zagramy 31 maja z Ukrainą we Wrocławiu, a potem - 3 czerwca - w Warszawie z Nigerią. Zgodnie z zapowiedzią samego zawodnika, w gronie powołanych znalazł się Robert Lewandowski, zatem jego obecność w kadrze nie jest zaskoczeniem. Tych jednak nie brakuje. Oto lista piłkarzy, których Jan Urban powołał na zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze:

Marcin Bułka (Neom SC)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Mateusz Kochalski (Qarabag FK)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)

Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)

Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnicy:

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)

Filip Rózga (Sturm Graz)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Broendby IF)

Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)

Nicola Zalewski (Atalanta BC)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Karol Czubak (Motor Lublin)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)

Na uwagę zwraca powrót do reprezentacji Marcina Bułki, który ostatnio w kadrze wystąpił jeszcze za kadencji Michała Probierza w towarzyskim spotkaniu z Albanią. Na liście powołanych jest aż pięciu graczy, którzy jeszcze nie debiutowali w reprezentacji: Mateusz Żukowski z Magdeburga, Karol Czubak z Motoru Lublin, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Cracovii i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii.