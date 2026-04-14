Tu odbędzie się pogrzeb Jacka Magiery. Szczególna świątynia i niezwykłe otoczenie grobów

Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, w Warszawie.

Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 14:30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie Jacek Magiera spocznie w otoczeniu grobów zasłużonych Polaków i słynnych piłkarzy.

Pogrzeb Jacka Magiery. Specjalny komunikat PZPN

Pogrzeb Jacka Magiery będzie miał wyjątkową oprawę, tak jak wyjątkowy był zmarły trener. Ostatnie pożegnanie szkoleniowca, który jeszcze 31 marca zasiadał obok Jana Urbana na ławce trenerskiej reprezentacji Polski, zaplanowane jest na czwartek, 16 kwietnia. Uroczystości rozpoczną się od żałobnej mszy świętej. Szczegóły w specjalnym komunikacie podał PZPN.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie

- czytamy na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zarówno miejsce mszy, jak i samego pochówku są szczególne.

Pogrzeb Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski spocznie w pobliżu grobów słynnych piłkarzy

Historia Katedry Polowej Wojska Polskiego sięga niemal 400 lat! W 1642 roku zakon Pijarów z woli króla Władysława IV wybudował w miejscu, gdzie dziś stoi katedra, drewniany kościółek pw. Matki Bożej Zwycięskiej. Świątynia spłonęła podczas Potopu Szwedzkiego. Za króla Jana Kazimierza rozpoczęto budowę murowanego kościoła pw. Matki Bożej Zwycięskiej i świętych Pryma i Felicjana. Został on poświęcony w 1701 roku. Podczas II wojny światowej na terenie Katedry Polowej WP działał szpital powstańczy, który w 1944 roku został zbombardowany przez Niemców. Z kolei Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, na którym odbędzie się pogrzeb Jacka Magiery, to najsłynniejsza nekropolia w Polsce, gdzie spoczywa wielu zasłużonych Polaków. W otoczeniu grobu, w którym spocznie Jacek Magiera, znajduje się także wiele mogił słynnych piłkarzy, m.in. Kazimierza Deyny, Lucjana Brychczego, Władysława Stachurskiego czy Kazimierza Górskiego.

Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026 roku po tym, jak zasłabł podczas biegania w parku. Szkoleniowiec, który ostatnio był drugim trenerem reprezentacji Polski, miał tylko 49 lat. Jako piłkarz grał m.in. w Rakowie Częstochowa i Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Sukces ten powtórzył jako trener "Wojskowych". Z Legią w roli szkoleniowca Jacek Magiera awansował też do Ligi Mistrzów, w której stołeczna drużyna zdołała zremisować 3:3 z Realem Madryt.