Potwierdziło się najgorsze o Macieju Skorży. Szokujące wieści z Japonii

Japoński klub piłkarski Urawa Red Diamonds poinformował we wtorek o rozwiązaniu umowy z Maciejem Skorżą.

Była to druga przygoda polskiego trenera z tym zespołem, która trwała od sierpnia 2024 r.

Skorża wygrał z Urawą Azjatycką Ligę Mistrzów, a także dwukrotnie prowadził ją w Klubowych Mistrzostwach Świata.

„Dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą” - przekazał klub w komunikacie i dodał, że razem z nim odchodzi m.in. asystent Rafał Janas. Druga przygoda 54-letniego szkoleniowca z tym zespołem trwała od sierpnia 2024. Wcześniej pracował w nim od listopada 2022 do końca 2023 roku. Pod wodzą Polaka „Czerwone Diamenty” nie wygrały siedmiu ostatnich spotkań w lidze japońskiej, która w tym sezonie - ze względu na zmianę systemu rozgrywek - jest podzielona na dwie grupy. Urawa zajmuje siódmą lokatę w grupie wschodniej.

Z drużyną z Saitamy Skorża m.in. triumfował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i dwukrotnie wystąpił w Klubowych Mistrzostwach Świata. Dotarł też do finału Pucharu Ligi w Japonii. Pod koniec 2023 roku opuścił klub, ale po ośmiu miesiącach ponownie objął drużynę.

W Polsce Skorża nie pracował od 2022, mimo że był już wśród faworytów do objęcia reprezentacji Polski. Wtedy świętował z Lechem Poznań zdobycie mistrzostwa Polski, a 6 czerwca niespodziewanie zrezygnował z posady, tłumacząc decyzję względami osobistymi. Była to jego druga przygoda z Kolejorzem, gdyż siedem lat wcześniej też z tą drużyną triumfował w Ekstraklasie. Po tytuł sięgnął również dwukrotnie z Wisłą Kraków.

Skorża był też współpracownikiem Pawła Janasa w drużynie narodowej, trenerem Amiki Wronki, Dyskobolii Grodzisk Wlkp., Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin. W Azji pracował wcześniej w saudyjskim Ettifaq FC oraz prowadził olimpijską reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich.