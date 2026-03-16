Śląsk Wrocław - Wisła Kraków: PZPN z kolejną karą za nieodbyty mecz! Koniec afery?

Kamil Heppen
2026-03-16 16:33

Zapadła kolejna oficjalna decyzja w sprawie kar za nieodbyty mecz Śląsk Wrocław - Wisła Kraków w rozgrywkach 1. ligi. PZPN po ukaraniu krakowskiego klubu walkowerem, tym razem zajął się drużyną z Wrocławia. Komisja Dyscyplinarna w poniedziałek (16 marca) ogłosiła karę dla Śląska. Czy to zakończy całą sprawę?

  • Mecz Śląsk Wrocław - Wisła Kraków miał odbyć się w sobotę, 7 marca, ale goście z premedytacją nie pojawili się na stadionie.
  • Prezes PZPN Cezary Kulesza od razu zapowiadał wysokie kary dla obu klubów zamieszanych w aferę.
  • Wisła najpierw została ukarana walkowerem, a 16 marca Komisja Dyscyplinarna ukarała Śląsk.
  • Jakie konsekwencje poniesie klub z Wrocławia?

PZPN ukarał Śląsk Wrocław za nieodbyty mecz z Wisłą Kraków

Pierwsze decyzje po nierozegranym meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków zapadły w piątek. Komisja ds. Rozgrywek PZPN poinformowała wtedy o walkowerze dla Wisły za niestawienie się na zaplanowanym spotkaniu. Taka decyzja była tylko formalnością, bo dotyczyła regulaminowej weryfikacji wyniku meczu. Już w piątkowym komunikacie podkreślono jednak, że osobno toczy się postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Ta poinformowała o decyzji w poniedziałek, 16 marca.

"Komisja Dyscyplinarna PZPN na posiedzeniu w dniu 16.03.2026 r. po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej, dotyczącej odmowy wpuszczenia kibiców gości, tj. klubu TS Wisła Kraków S.A. na mecz o mistrzostwo I ligi WKS Śląsk Wrocław S.A. – TS Wisła Kraków S.A. w dniu 7 marca 2026 r., postanowiła uznać odpowiedzialność klubu WKS Śląsk Wrocław S.A. za zarzucany czyn oraz wymierzyć klubowi WKS Śląsk Wrocław S.A. karę dyscyplinarną – karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych)" - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN.

Śląsk będący ostatnio pod lupą w kwestii finansów musi więc zapłacić wysoką karę grzywny, ale uniknął walkowera i innych strat w ligowej tabeli. I coś mówi nam, że taka decyzja PZPN nie zamyka całej sprawy, skoro Wisła postanowiła odwoływać się nawet od swojego walkowera...

