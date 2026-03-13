Śląsk Wrocław - Wisła Kraków: Jest decyzja PZPN! Surowa kara!

Mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków został odwołany z powodu decyzji Wisły o niepojawieniu się na stadionie.

Powodem było niewpuszczenie zorganizowanej grupy kibiców gości przez władze Śląska.

PZPN ukarał Wisłę Kraków walkowerem, ale to nie koniec konsekwencji dla obu klubów.

Dowiedz się, jakie dalsze kary czekają kluby i co zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN!

Mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków w 24. kolejce Betclic 1. Ligi nie został rozegrany. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią władz krakowskiego klubu drużyna Wisły nie pojawiła się na stadionie we Wrocławiu. Władze klubu z Krakowa podjęły taką decyzję po komunikacie władz Śląska, że nie wpuszczą na stadion zorganizowanej grupy kibiców drużyny gości.

O wyznaczonej godzinie na murawie zameldowali się jedynie piłkarze Śląska Wrocław oraz zespół sędziowski. Zgodnie z regulaminem arbiter rozpoczął procedurę oczekiwania na drużynę gości. Wisła jednak nie stawiła się na boisku i p upływie regulaminowych 15 minut sędzia oficjalnie zakończył spotkanie. Mecz nie został rozpoczęty.

W piątek 13 grudnia na oficjalnej stronie PZPN pojawił się komunikat. Wisła Kraków została ukarana walkowerem. Na tym jednak nie koniec możliwych kar, bo toczy się odrębne postępowanie. Śląsk również może zostać ukarany. Poniżej treść całego komunikatu:

Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła decyzję o przyznaniu walkowera na niekorzyść Wisły Kraków w związku z meczem 24. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Spotkanie było zaplanowane na 7 marca 2026 r. na godz. 17:30. W dniu meczu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków S.A. o nieprzystąpieniu drużyny klubu do tego spotkania. Komisja ds. Rozgrywek rozpatrywała sprawę wyłącznie w zakresie regulaminowym dotyczącym weryfikacji wyniku meczu. Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. O jego rozstrzygnięciu poinformujemy w odrębnym komunikacie.

