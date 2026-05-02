Osasuna - FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego! Na wagę mistrzostwa?!

FC Barcelona zbliża się do mistrzostwa Hiszpanii.

W meczu 34. kolejki La Liga z Osasuną miała problemy z otwarciem wyniku, ale Robert Lewandowski w 81. minucie strzelił na 1:0.

Kilka minut później Ferran Torres podwyższył na 2:0 i przewaga Barcelony nad Realem Madryt wynosi przed niedzielą 14 punktów!

Przez 80 minut meczu Osasuna - FC Barcelona goście bili głową w mur. Hansi Flick zdecydował się nawet na potrójną zmianę i na szczęście tym razem zostawił na boisku Roberta Lewandowskiego. To właśnie najlepszy strzelec Barcy z ostatnich lat był bohaterem akcji z 81. minuty, która przyniosła jej upragnione prowadzenie przybliżające mistrzostwo Hiszpanii. Wprowadzony 20 minut wcześniej Marcus Rashford posłał perfekcyjne dośrodkowanie na głowę "Lewego", który zgubił krycie obrońców i idealnym strzałem pokonał bramkarza Osasuny. A przy linii bocznej do wejścia wzmacniającego atak Barcelony szykował się już rosły Roland Araujo!

Gol Lewandowskiego otworzył worek w samej końcówce. Już 5 minut później było 2:0 dla Barcelony za sprawą Ferrana Torresa, który również wszedł w tym meczu z ławki. Hiszpan wykończył podanie od Fermina Lopeza i wydawało się, że "Duma Katalonii" zamknęła sprawę 3 punktów. Drużyna z Pampeluny nie zamierzała jednak spuścić głów i w 88. minucie Raul Garcia strzelił kontaktowego gola na 2:1! Końcówka dostarczyła sporo emocji, Lewandowski był blisko cudownej asysty do Torresa, ale ten zmarnował dobrą sytuację. Osasuna również szukała swoich szans, choć rozpaczliwe próby nie przyniosły skutku.

Ostatecznie Barcelona dopisała kolejne 3 punkty, notując dziesiąte ligowe zwycięstwo z rzędu! W sumie na cztery kolejki przed końcem ma 88 punktów - o 14 więcej niż Real, który w niedzielę zagra ważny mecz na wyjeździe z Espanyolem. Jeśli "Królewscy" nie wygrają, Barcelona będzie świętować mistrzostwo już w tej kolejce!

W poniższym wideo znajdziesz gole Lewandowskiego i Torresa z Osasuną.