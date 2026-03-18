Kuriozum! Wygrali finał mistrzostw po dwóch miesiącach od porażki. Sceny w Pucharze Narodów Afryki

Kuriozalne sceny dwa miesiące po finale Pucharu Narodów Afryki

Piłkarze Senegalu zdobyli tytuł mistrzów kontynentu, ale... zostali go pozbawieni

Co dokładnie było przyczyną walkowera po dwóch miesiącach?

Do niewiarygodnych scen doszło wokół finału tegorocznego Pucharu Narodów Afryki. Choć na murawie w Rabacie triumfował Senegal, który po dogrywce pokonał Maroko 1:0, ostatecznie trofeum trafiło do gospodarzy. Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) zdecydowała się zweryfikować wynik meczu jako walkower 3:0 dla Maroka.

Powodem tak drastycznej decyzji było zachowanie piłkarzy Senegalu w końcówce spotkania. Po interwencji VAR sędzia podyktował rzut karny dla Maroka, co wywołało ogromne kontrowersje. Na murawie doszło do przepychanek, a sytuacja przeniosła się także na trybuny, gdzie kibice wdali się w zamieszki ze służbami porządkowymi.

Z decyzją arbitra nie pogodzili się zawodnicy Senegalu, którzy na znak protestu opuścili boisko. Przerwa trwała kilkanaście minut i – jak uznała CAF – stanowiła naruszenie regulaminu. Zgodnie z jego zapisami, drużyna, która samowolnie schodzi z murawy i odmawia gry, może zostać uznana za przegraną.

Ostatecznie, głównie dzięki interwencji gwiazdy zespołu Sadio Mane, piłkarze Senegalu wrócili na boisko. Rzut karny dla Maroka wykonywał Brahim Diaz, jednak nie zdołał pokonać Edouarda Mendy’ego. Spotkanie zostało dokończone, a w dogrywce zwycięskiego gola dla Senegalu zdobył Pape Gueye.

Senegal ukarany walkowerem po 2 miesiącach

Mimo sportowego triumfu „Lwów Terangi”, CAF uznała, że wcześniejsze wydarzenia miały kluczowy wpływ na przebieg meczu i złamanie przepisów. W efekcie Senegal został ukarany, a tytuł mistrza Afryki przyznano Maroku – po raz pierwszy od 50 lat.

Decyzja wywołała ogromne kontrowersje i falę krytyki. Senegal może jeszcze odwołać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, ale na ten moment to Maroko oficjalnie widnieje jako zwycięzca turnieju.

QUIZ. Aktor czy piłkarz? Legendy lat 90. Juskowiak, Kordek, Pisz, Wieczorkowski Pytanie 1 z 20 Andrzej Juskowiak to: Aktor Piłkarz Następne pytanie