Afera w polskiej piłce. Kuriozalny błąd bramkarza. Sprawa pod lupą PZPN, jest reakcja klubu

Kolejne kontrowersje wokół polskiej piłki nożnej

Bramkarz Konrad Forenc wpuścił kuriozalnego gola w meczu z Hutnikiem Kraków

Sprawa trafiła już po lupę Polskiego Związku Piłki Nożnej

Hutnik – Podbeskidzie: Kontrowersje po kuriozalnej wpadce bramkarza

Ogromne kontrowersje po meczu Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała. Bramkarz gości Konrad Forenc popełnił fatalny błąd, który zakończył się utratą gola. Sprawa jest na tyle poważna, że spotkanie ma zostać przeanalizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Bramkarz Konrad Forenc w 30. minucie wyrzucił piłkę pod nogi rywala, który bardzo słabym strzałem pokonał go bez problemu.

Prezes Podbeskidzia broni bramkarza

Do sprawy odniósł się już prezes Podbeskidzia Bielsko-Biała Krzysztof Sałajczyk, który stanął w obronie swojego zawodnika.

- Konrad Forenc jest naszym kapitanem i bardzo ważną postacią w drużynie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w tej sytuacji mieliśmy do czynienia z niefortunnym błędem sportowym, który w piłce nożnej może zdarzyć się każdemu – powiedział Krzysztof Sałajczyk, prezes Podbeskidzia Bielsko-Biała cytowany przez „Interię”

Sprawą zająć ma się Polski Związek Piłki Nożnej, który ma przeanalizować spotkanie z firmą Sportradar, która bada rynki bukmacherskie na całym świecie.

- Będzie analiza sobotniego mecz Hutnika Kraków z Podbeskidziem pod kątem tzw. match-fixingu. Piłkarska centrala zwróci się do szwajcarskiej firmy Sportradar, która monitoruje rynek bukmacherski – rzucił nowe światło na sprawę portal Bielsko.biala.pl.