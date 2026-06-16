MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu we wtorek, 16 czerwca? Drugi wielki hit!

Mundial 2026. Wielki hit międzykontynentalny. Francja podejmuje Senegal

Mundial 2026 trwa już pięć dni. Dotychczasowy przebieg piłkarskich mistrzostw świata na pewno nie zawiódł kibiców. Mieliśmy już m.in. dwa starcia giganta z "Kopciuszkiem". W pierwszym Niemcy rozgromili Curacao 7:1, ale mieli przy tym krótkotrwałe problemy (przez jakiś czas na tablicy widniał wynik 1:1), a w drugim z kolei doszło do absolutnej sensacji. W poniedziałek, 15 czerwca, Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. To już jednak mundialowa przeszłość. Kibice żyją teraz meczami, które odbędą się w środę, 16 czerwca, i w czwartkowy poranek. Najciekawiej zapowiada się wielki hit międzykontynentalny, za który można uznać mecz Francja - Senegal. "Trójkolorowi" to zdaniem wielu ekspertów głowy faworyt do zdobycia złota, a "Lwy Terengi" niedawno zdobyły Puchar Narodów Afryki, który potem - przy "zielonym stoliku" - im odebrano. Sprawa jednak nie jest zakończona, bo Senegal złożył odwołanie od tej kontrowersyjnej decyzji. We wtorek, 16 czerwca, i w środę z samego rana odbędą się łącznie cztery mecze MŚ. Jakie to będą spotkania i gdzie je można oglądać? Na mundialową arenę poza Francją i Senegalem wkraczają też m.in. obrońcy trofeum, czyli Argentyna.

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na wtorek, 16 czerwca

Godz. 21:00, Grupa I: Francja - Senegal. Drugi hit mundialu 2026 (po meczu Brazylia - Maroko). "Trójkolorowi" mają kosmiczny skład z atakiem Ousmane Dembele - Kylian Mbappe - Michael Olise, ale "Lwy Terengi" to też nie są jakieś "ogórki", co udowodnili podczas ostatniego PNA. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa I: Irak - Norwegia. Faworytem jest ekipa ze Skandynawii, która ma w składzie m.in. gwiazdora Manchesteru City - Erlinga Haalanda. Norwegowie przez wielu ekspertów uznawani są za "czarnego konia" MŚ. Pierwszy sprawdzian może jednak zweryfikować typy. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 3:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa J: Argentyna - Algieria. Mistrzowie świata z Leo Messim w składzie (to jego szósty mundial!) mają chrapkę na kolejny tytuł. Algieria jednak tanio skóry nie sprzeda, choć w spotkaniu z "Albicelestes" będzie miała poprzeczkę ustawioną bardzo wysoko. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 6.00 (poranek w środę), Grupa J: Austria - Jordania. Spotkanie raczej dla futbolowych maniaków, choć - co pokazują tegoroczne MŚ - w takich meczach często są większe emocje niż w starciach piłkarskich mocarzy. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w środę, 17 czerwca, zobaczymy mecze Portugalia - DR Konga i Anglia - Chorwacja, a w nocy ze środy na czwartek - Ghana - Panama i Uzbekistan - Kolumbia

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