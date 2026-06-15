Co on wygaduje?! Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii wypalił po blamażu na mundialu

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Kompromitacja "Furia Roja"

Pierwszy mecz rozrywany 15 czerwca popołudniu czasu polskiego w ramach mundialu 2026 miał być spotkaniem, w którym Hiszpania bez najmniejszych problemów rozprawi się z Republiką Zielonego Przylądka. Chyba nikt nie zakładał, że mecz może skończyć się innym rezultatem niż pewne zwycięstwo "Furia Roja". Spodziewano się raczej powtórki ze spotkania Niemcy - Curacao. Co prawda gracze z Karaibów zdołali pokonać Manuela Neuera, ale podopieczni Juliana Nagelsmanna odpowiedzieli aż siedmioma trafieniami. W meczu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka nie padł za to ani jeden gol. Mistrzowie Europy ani razy nie pokonali świetnie dysponowanego 40-letniego bramkarza Vozinhy. Po tej kompromitacji hiszpańskie media nie zostawiły suchej nikt na graczach swojej reprezentacji. Głos zabrał także selekcjoner Luis de la Feuente. Jego słowa brzmią nieco dziwnie.

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Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii wypalił po meczu: "Kiedy piłka nie chce wpaść do siatki, to po prostu nie wpadnie"

W końcówce meczu było na tyle nerwowo, że trener zdecydował się wpuścić wracającego do gry po kontuzji Lamine'a Yamala. Na boisku pojawili się także Dani Olmo i Nico Williams. Na nic to się jednak zdało.

Kiedy piłka nie chce wpaść do siatki, to po prostu nie wpadnie. Musimy dalej pracować nad koncepcją, poprawiać wykończenie akcji, z większą finezją. To są mecze, w których stwarza się wiele sytuacji, ale brakowało nam niezbędnej świeżości

- wypalił Luis de la Fuente, który komplementował także drużynę rywali.

To bardzo zorganizowany zespół. Od początku widzieliśmy, że ustawili się w niskim bloku, z niemal dziesięcioma zawodnikami przed polem karnym. W takich warunkach trudno o wolne przestrzenie. Zabrakło nam szybszego operowania futbolówką, by ich rozregulować. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno, że takie mecze trudno wygrać

– dodał. Tyle że skoro trudno było grać z Republiką Zielonego Przylądka, to jak myśleć o wygraniu mundialu. A przecież o tym jeszcze niedawno mówiło się w Hiszpanii.

Galeria: Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia

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