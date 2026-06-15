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Wynik meczu Hiszpania - Wyspy Zielonego Przylądka
- Hiszpania [0:0] Wyspy Zielonego Przylądka
Hiszpania - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI
|Statystyka
|Hiszpania
|Wyspy Zielonego Przylądka
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
S. Lopes Cabral (16')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|4
|0
|Strzały niecelne
|8
|2
|Wszystkie strzały
|16
|3
|Strzały zablokowane
|4
|1
|Strzały z pola karnego
|10
|1
|Strzały spoza pola karnego
|6
|2
|Faule
|6
|1
|Rzuty rożne
|4
|0
|Spalone
|2
|3
|Posiadanie piłki
|71%
|29%
|Interwencje bramkarza
|0
|4
|Wszystkie podania
|488
|193
|Celne podania
|452
|147
|Skuteczność podań
|93%
|76%
Rozmowa z Janem Urbanem
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Marcos Llorente (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Pedri (pomocnik)
- Rodri (pomocnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
- Pablo Gavi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Joan García (bramkarz)
- Marc Pubill (obrońca)
- Eric García (obrońca)
- Pedro Porro (obrońca)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Alex Baena (pomocnik)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Lamine Yamal (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)
- Victor Muñoz (napastnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:
- Vozinha (bramkarz)
- Steven Moreira (obrońca)
- Diney Borges (obrońca)
- Pico (obrońca)
- Sidny Lopes Cabral (obrońca)
- Kevin Lenini (pomocnik)
- Laros Duarte (pomocnik)
- Ryan Mendes (pomocnik)
- Jamiro Monteiro (pomocnik)
- Jovane Cabral (pomocnik)
- Dailon Rocha Livramento (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Márcio Rosa (bramkarz)
- CJ Dos Santos (bramkarz)
- Stopira (obrońca)
- Logan Costa (obrońca)
- Wagner Pina (obrońca)
- Kelvin Pires (obrońca)
- João Paulo (pomocnik)
- Garry Rodrigues (napastnik)
- Deroy Duarte (pomocnik)
- Yannick Semedo (pomocnik)
- Willy Semedo (napastnik)
- Telmo Arcanjo (pomocnik)
- Hélio Varela (napastnik)
- Nuno Da Costa (napastnik)
- Gilson Tavares (napastnik)