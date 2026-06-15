Mecz Hiszpania - Wyspy Zielonego Przylądka (15.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-15 19:20

Hiszpania i Wyspy Zielonego Przylądka mierzą się właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w ramach pierwszej kolejki Mundialu 2026. To spotkanie fazy grupowej przyciąga uwagę fanów, którzy czekają na kolejne bramki w tym starciu. Jeśli szukacie informacji o tym, kto ma przewagę na boisku, sprawdźcie aktualne statystyki meczu. Poniżej znajdziecie liczby dotyczące strzałów, kartek i pozostałe statystyki tego spotkania.

Spain-Cape Verde Islands (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Cape Verde Islands (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Hiszpania - Wyspy Zielonego Przylądka

  • Hiszpania [0:0] Wyspy Zielonego Przylądka

Hiszpania - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI

StatystykaHiszpaniaWyspy Zielonego Przylądka
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek01
Kartki żółte-

S. Lopes Cabral (16')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne40
Strzały niecelne82
Wszystkie strzały163
Strzały zablokowane41
Strzały z pola karnego101
Strzały spoza pola karnego62
Faule61
Rzuty rożne40
Spalone23
Posiadanie piłki71%29%
Interwencje bramkarza04
Wszystkie podania488193
Celne podania452147
Skuteczność podań93%76%
Rozmowa z Janem Urbanem

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Marcos Llorente (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Pedri (pomocnik)
  • Rodri (pomocnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)
  • Pablo Gavi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Joan García (bramkarz)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Eric García (obrońca)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Alex Baena (pomocnik)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Lamine Yamal (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
  • Victor Muñoz (napastnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)

Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:

  • Vozinha (bramkarz)
  • Steven Moreira (obrońca)
  • Diney Borges (obrońca)
  • Pico (obrońca)
  • Sidny Lopes Cabral (obrońca)
  • Kevin Lenini (pomocnik)
  • Laros Duarte (pomocnik)
  • Ryan Mendes (pomocnik)
  • Jamiro Monteiro (pomocnik)
  • Jovane Cabral (pomocnik)
  • Dailon Rocha Livramento (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Márcio Rosa (bramkarz)
  • CJ Dos Santos (bramkarz)
  • Stopira (obrońca)
  • Logan Costa (obrońca)
  • Wagner Pina (obrońca)
  • Kelvin Pires (obrońca)
  • João Paulo (pomocnik)
  • Garry Rodrigues (napastnik)
  • Deroy Duarte (pomocnik)
  • Yannick Semedo (pomocnik)
  • Willy Semedo (napastnik)
  • Telmo Arcanjo (pomocnik)
  • Hélio Varela (napastnik)
  • Nuno Da Costa (napastnik)
  • Gilson Tavares (napastnik)
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