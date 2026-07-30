Kolejna legenda piłki odchodzi po mundialu! "Mój czas dobiegł końca"

Neymar poinformował brazylijskie media, że zakończył występy w drużynie narodowej.

Słynny Brazylijczyk potwierdził swoje słowa po 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1:2.

To kolejna wielka gwiazda, która odchodzi po MŚ 2026.

Neymar ogłasza koniec kariery. "Mój czas w reprezentacji dobiegł końca"

34-letni napastnik w rozmowie z brazylijskimi dziennikarzami doprecyzował, że jego słowa z 5 lipca o tym, że „nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata” oznaczały zapowiedź definitywnego zakończenia reprezentacyjnej kariery. Po środowej wygranej przez klub Neymara - Santos FC - z wenezuelskim Universidad Central 4:2 w rozgrywkach Copa Sudamericana, Brazylijczyk powiedział rodzimym reporterom, że nie zamierza już więcej grać w zespole „Canarinhos”.

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- Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy, oddałem krew, moje życie i zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak już nie chcę w niej więcej występować – powiedział brazylijskim dziennikarzom Neymar. Przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Warto przypomnieć, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę bramek – 80. W ekipie „Canarinhos” wystąpił 130 razy.

Radio Grenal odnotowało jednak, że po kontuzji lewego kolana w 2023 r. w meczu z Urugwajem Neymar stracił wysoką formę, a w ostatnim czasie także zaufanie selekcjonera Carlo Ancelottiego. Powrót piłkarza do reprezentacji na tegoroczny mundial, jak dodała rozgłośnia, niemal do samego końca stał pod znakiem zapytania.

Neymar jest kolejnym uznanym piłkarzem, który żegna się z kadrą po mundialu. Takie decyzje ogłosili m.in. Argentyńczyk Nicolas Otamendi i Meksykanin Guillermo Ochoa. Były to także ostatnie mistrzostwa w karierze Cristiano Ronaldo i Luki Modricia, a najprawdopodobniej również samego Leo Messiego.

🚨 Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira:“Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.”🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 29, 2026