Mecz otwarcia NA ŻYWO. Rusza mundial czyli Meksyk - RPA akcja po akcji, trwa ceremonia otwarcia!

Meksyk – RPA 1:0
I wracamy do gry.
A tymczasem...
👋 ¡Bienvenido, Mourinho! 👋 pic.twitter.com/iLce8neamx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
25
Przerwa na uzupełnienie płynów.
24
Rzut wolny dla RPA z prawej strony.
22
Pierwsza laga na Fostera i dziwne zachowanie bramkarza Meksyku, przez moment pachniało zagrożeniem pod bramką gospodarzy, jednak nic z tego.
𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟔❗— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026
𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐤𝐬𝐲𝐤𝐮 𝐰 𝐦𝐞𝐜𝐳𝐮 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 ⚽
🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/hA7OgvpMAw
17
Pierwsza żółta kartka w tym mundialu! Ukarany Mokoena z RPA.
17
W końcu do głosu doszli goście. W końcu dłużej przy piłce ekipa RPA. Na razie jednak bez konkretów.
12
Rzut rożny dla Meksyku.
Ależ "wielbłąd" bramkarza RPA. Williams zagrał fatalną piłkę do Sithole, ten piłki nie opanował. Strata na siedemnastym metrze, piłkę przejął Quinones i uderzył szczęśliwie, ale skutecznie. Meksyk obejmuje prowadzenie!
9
GOOOOOL DLA MEKSYKU!
6
Meksyk przy piłce, kolejny atak pozycyjny.
4
Jimenez strzela z 15 metra! Broni Williams, pierwsza dobra akcja Meksyku!
3
Trzy minuty badania, częściej przy piłce Meksyk. Za gospodarzami pierwszy rzut wolny, ale kiepska centra.
Wymiana proporczyków za nami i zaraz pierwszy gwizdek.
¡EJAE abriendo el Mundial en México 2026! pic.twitter.com/ujiR5isT1j— Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 11, 2026
Hymn Meksyku śpiewany a cappella, nad stadionem dwa helikoptery, jeden ciągnie za sobą flagę Meksyku.
I rzecz nowa. Wszyscy piłkarze stoją na kole środkowym. Czas na hymny!
Prezydent FIFA Gianni Infantino w asyście Salmy Hayek postawił puchar świata. Piłkarze już w tunelu, czekają na wyjście na murawę.
Ostatnia prosta. Już za moment pierwszy gwizdek. Na telebimie film, kilka scen z poprzednich mundiali i... gol Tshabalali z meczu RPA - Meksyk 2010.
A teraz Andrea Boccelli.
Któż z nas tak nie pomyślał...
Na murawie pojawiają się kolejne flagi. Oczywiście flagi krajów, które biorą udział w mundialu.
Przemowa przed meczem Salmy Hayek, słynnej aktorki, ambasadorki mundialu.
Bafana Bafana 🇿🇦 starting line up vs Mexico 🇲🇽 at the Estadio Azteca in Mexico City.— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 11, 2026
Kick Off: 21:00 on SABC 1#BafanaBafana#BafanaPride#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PMwBphLSfx
Ekipa gospodarzy.
🚨🇲🇽 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Mexico’s XI against South Africa. pic.twitter.com/BW2xWxvwZa— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 11, 2026
Są już składy!
Krótka była część artystyczna przygotowana przed meczem. Trwała niecałe 20 min, a piłkarze mają teraz sporo czasu na rozgrzewkę.
I chyba mamy przerwę podczas ceremonii otwarcia.
Zaśpiewała razem z Burna Boyem.
Shakira dzisiaj na żółto.
A DONA DA P*RRA TODA CHEGOU @shakira #FifaWorldCulp #CopadoMundo pic.twitter.com/E7xFs6bV6s— ɐɯı˥ zın˥ (@o_luizlima) June 11, 2026
Kibice na Azteca słuchają "Dai Dai", czyli hymnu mundialu.
Jest i Shakira!
Rozkład na najbliższe godziny...
Ceremonia właśnie wystartowała. Na razie scenę przejęli artyści!
Z niecierpliwością czekamy na start 23. edycji piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek na Estadio Azteca zabrzmi o godz. 21 czasu polskiego. Turniej organizowany wspólnie przez Meksyk, USA i Kanadę potrwa rekordowo długo, bo aż do 19 lipca. Po raz pierwszy w historii wystąpi w nim aż 48 reprezentacji.
Meksykanie przez lata uchodzili za specjalistów od wychodzenia z grupy. W latach 1994–2018 nieprzerwanie meldowali się w 1/8 finału mundialu. Aż nadeszła rywalizacja z kadrą Czesława Michniewicza. W Katarze w 2022 roku ta imponująca seria zakończyła się jednak podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie wyprzedziła ich reprezentacja Polski, zajmując drugie miejsce w grupie za Argentyną.
Dla RPA to natomiast powrót na mundial po 16 latach nieobecności. Afrykańska drużyna zapisała się w historii turnieju w 2010 roku, gdy jako pierwszy gospodarz mistrzostw świata nie zdołała wyjść z fazy grupowej. Dopiero dwanaście lat później ten sam los spotkał Katar.
Kilka godzin po meczu otwarcia, o godz. 4 nad ranem czasu polskiego, odbędzie się drugie spotkanie grupy A. Naprzeciw siebie staną reprezentacje Korei Południowej i Czech.