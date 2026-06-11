Mecz otwarcia NA ŻYWO. Rusza mundial czyli Meksyk - RPA akcja po akcji, trwa ceremonia otwarcia!

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Z niecierpliwością czekamy na start 23. edycji piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek na Estadio Azteca zabrzmi o godz. 21 czasu polskiego. Turniej organizowany wspólnie przez Meksyk, USA i Kanadę potrwa rekordowo długo, bo aż do 19 lipca. Po raz pierwszy w historii wystąpi w nim aż 48 reprezentacji.

Meksykanie przez lata uchodzili za specjalistów od wychodzenia z grupy. W latach 1994–2018 nieprzerwanie meldowali się w 1/8 finału mundialu. Aż nadeszła rywalizacja z kadrą Czesława Michniewicza. W Katarze w 2022 roku ta imponująca seria zakończyła się jednak podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie wyprzedziła ich reprezentacja Polski, zajmując drugie miejsce w grupie za Argentyną.

Dla RPA to natomiast powrót na mundial po 16 latach nieobecności. Afrykańska drużyna zapisała się w historii turnieju w 2010 roku, gdy jako pierwszy gospodarz mistrzostw świata nie zdołała wyjść z fazy grupowej. Dopiero dwanaście lat później ten sam los spotkał Katar.

Kilka godzin po meczu otwarcia, o godz. 4 nad ranem czasu polskiego, odbędzie się drugie spotkanie grupy A. Naprzeciw siebie staną reprezentacje Korei Południowej i Czech.