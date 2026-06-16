Kylian Mbappe pobije strzelecki rekord mundialu? Vincent Candela o gwieździe Francji [ROZMOWA SE]

Vincent Candela, były reprezentant Francji, przypomina bolesną klęskę z mundialu 2002, gdy obrońcy tytułu odpadli już w fazie grupowej.

Ujawnia kulisy tamtej katastrofy mimo gwiazd w składzie i ostrzega przed dzisiejszą siłą Senegalu, pełnego piłkarzy z topowych lig europejskich.

Czy Didier Deschamps ujarzmi Kyliana Mbappe i poprowadzi Francję do tytułu, unikając powtórki z historii? Poznaj kluczowe wyzwania.

"Super Express": - Francja rozpoczyna mundial. Czy przy okazji meczu z Senegalem wracają wspomnienia sprzed 24 lat?

Vincent Candela (były reprezentant Francji): - Trudno, aby nie wracały. Niestety, nie są one przyjemne. Mam nadzieję, że tym razem „Trójkolorowi” spiszą się lepiej od nas.

- Co się stało wtedy w Korei, że jako obrońcy tytułu odpadliście już po fazie grupowej?

- Oczywiście, można szukać tłumaczenia w tym, że w pierwszych dwóch meczach zagraliśmy bez Zinedine’a Zidane’a. Natomiast jechaliśmy do Azji aby bronić tytułu. Rok wcześniej wygraliśmy tam turniej o Puchar Konfederacji i wydawało się nam, że podczas mundialu wszystko powinno pójść po naszej myśli. Naturalnie, brak „Zizou” miał swoje konsekwencje, ale my w trzech meczach nie strzeliliśmy nawet jednego gola, a przecież w przodzie mieliśmy Henry’ego, Trezeguet’a, czy Cisse. Czas pokazał, że był to raczej wypadek przy pracy, bo cztery lata później znowu Francja zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Świata.

- Czy ewentualne zwycięstwo Senegalu byłoby porównywalną sensacją do tej z 2002 roku?

- Myślę, że tak. Do mistrzostw przystępujemy jako dwukrotny finalista ostatnich dwóch turniejów. Mamy najlepszą klubową drużynę na świecie, znakomitych piłkarzy. Gdyby nie doświadczenia z 2002 roku powiedziałbym, że nie wyobrażam sobie niepowodzenia w pierwszym spotkaniu.

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- 24 lata temu Senegal był absolutnym debiutantem z mało znanymi w Europie zawodnikami. Nie da się tego powiedzieć o obecnej drużynie z Afryki.

- Zgadzam się, Sarr dopiero co został królem strzelców oraz MVP Ligi Konferencji, w kadrze tej drużyny nie brakuje zawodników z topowych europejskich lig. Wielu z nich ma za sobą udane sezony w Premier League, Ligue 1, Bundeslidze, czy La Liga. Doceniam ich klasę, ale to my będziemy zdecydowanym faworytem tego spotkania.

- Didier Deschamps prowadzi Francję od ponad dekady i trzeba jasno powiedzieć, że to jeden z najlepszych okresów w historii francuskiej piłki.

- Grałem z „DeDe”, wspólnie zdobywaliśmy tytuł mistrzów świata i mistrzów Europy. Już wtedy widać było jego olbrzymią osobowość, potrafił scalić niełatwą szatnię pełną indywidualności. Potem pokazał się jako trener, teraz po raz czwarty jedzie na mundial w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Dwa finały, w tym ten zwycięski z Moskwy z 2018 roku na długo pozostaną w naszej pamięci.

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- Czy nie jest tak, że czas jego pracy zbiegł się z eksplozją młodych francuskich talentów. Dzisiaj Francja, obok Anglii i Hiszpanii może pochwalić się najlepszymi zawodnikami młodego pokolenia, którzy bez kompleksów wchodzą na najwyższy poziom.

- Oczywiście, miało to znaczenie, ale przecież wcześniej w naszej drużynie nie brakowało wielkich nazwisk, a jednak mając w drużynie takich piłkarzy jak Benzema, Ribery, czy Nasri nasza reprezentacja nie była w stanie osiągnąć zbyt wiele. Przecież w 2008 i 2010 roku nie potrafiliśmy wyjść z grupy. Nasze gwiazdy zawsze miały wielkie mniemanie o sobie, duże ego i potrzeba kogoś, kto będzie potrafił ukierunkować te cechy tak, aby pomóc drużynie. Proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe zadanie.

- Czy największym wyzwaniem było ujarzmienie temperamentu Kyliana Mbappe?

- Kylian to wielki piłkarz, kandydat na legendę formatu Zidane’a, czy Platiniego. Już w tej chwili ma zdobytych 12 goli w finałach mistrzostw świata. Jeżeli podtrzyma formę strzelecką to już teraz powinien prześcignąć Miroslava Klose i stać się najskuteczniejszym atakującym w finałach mistrzostw świata, a on przecież ma dopiero 28 lat. Spokojnie powinien zagrać jeszcze na dwóch kolejnych turniejach i pytaniem pozostaje, na jakim poziomie wykręci kolejny rekord.

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- Jak wygląda kwestia jego ego? Czy nie ma przypadku w tym, że po jego odejściu PSG zaczęło zdobywać trofea?

- Na pewno Kylian dużo wymaga od siebie, swojego otoczenia, przez co może sprawiać wrażenie osoby nieprzyjemnej. Natomiast w reprezentacji jest on absolutnie kluczową postacią i nie mam wątpliwości, że będzie w stanie dźwignąć ten ciężar. Poza tym on, Tchouameni, Upamecano, Rabiot, bracia Hernandez, czy Dembele mają za sobą kilka dużych turniejów, mają spore doświadczenie, są przyzwyczajeni do presji, grali finały wielkich imprez, wiedzą jak sobie z tym radzić. To jest olbrzymi atut.

- Co zatem osiągnie Francja na tym mundialu?

- To trudne pytanie. Konkurencja jest spora, jak już wspomniałem są Anglicy, mistrzowie Europy z Hiszpanii, Argentyńczycy, do tego nieobliczalni Norwegowie, czy niedoceniani Niemcy i Brazylijczycy. Nikogo nie można lekceważyć, ale we Francji każdy inny rezultat niż tytuł mistrzów świata zostanie odebrany jako rozczarowanie. Niedawno PSG wygrało tytuł najlepszej klubowej drużyny w Europie, czas na reprezentację.

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