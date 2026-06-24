Diego Maradona junior specjalnie dla Super Expressu. Tak nazywa Leo Messiego [ROZMOWA SE]

Diego Maradona junior, syn legendarnego piłkarza, z podziwem komentuje wyczyny Leo Messiego na mundialu, podkreślając jego fenomenalną formę.

Messi nie tylko bije rekordy mundiali w liczbie meczów i goli, ale jest również przez niego nazywany "geniuszem", który jest "inny niż wszyscy".

Sprawdź, dlaczego syn Maradony stanowczo odmawia porównywania Messiego do swojego ojca i co najbardziej imponuje mu w jego grze.

„Super Express”: - Jak pan odbiera strzeleckie popisy Messiego na mistrzostwach świata?

Diego Maradona Junior: - Bardzo się cieszę, że dostarcza nam tyle radości. Jestem zadowolony z tego, co robi, bo na to zasługuje. To wielki piłkarz. Jako kapitan i lider Argentyny zasługuje na szacunek za swoje dokonania.

- Dziś Messi obchodzi 39. urodziny. Jak pan tłumaczy to, że w tym wieku wciąż jest w takiej dyspozycji?

- To fenomen. Jest inny niż wszyscy. Nie jest zwykłym piłkarzem. Jest wyjątkowy, bo potrafi wszystko. Gra dobrze z piłką, gra dobrze bez piłki. Uosabia na boisku wszystko to, co najlepsze.

Leo Messi rekordzistą MŚ. Tak przeżywała to jego żona! Na tych zdjęciach widać wszystko

- Co podoba się panu w grze kapitana Argentyny?

- Ma niesamowitą precyzję strzału. Gdy uderza na bramkę, to prawie zawsze trafia. Procentuje u niego doświadczenie. Wie, kiedy zwolnić grę, a kiedy przyspieszyć. Bardzo imponuje mi jego jakość przy wykańczaniu akcji.

- Czy podczas meczu z Algierią nie został zbyt pobłażliwie potraktowany przez polskiego sędziego?

- Nie widziałem w jego zagraniu tak poważnego kopnięcia, jak wszyscy to przedstawiają. Pewnie powinien zostać upominany. Zgadzam się z tym, że to było przewinienie na żółtą kartkę. Ale też nie było tak ostre i tak poważne, jak to zostało opisane.

Tak naprawdę zachowywał się Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria. Zdjęcia pokazują wszystko

- Messi ma najwięcej występów na mundialu i jest najlepszym strzelcem. Jest najlepszy w historii?

- Czapki z głów, bo Messi naprawdę jest geniuszem. Na pewno jest zawodnikiem, który tworzy historię i zostawi ślad jako niezwykły piłkarz. Czy jest najlepszy w historii futbolu? Mój ojciec także był zawodnikiem z innego poziomu, jakby z innej planety.

- Kapitan Argentyny jest porównywany z pana ojcem. Jak pan na to reaguje?

- Nie podoba mi się to. Diego Maradona nie ma porównania z nikim. Chcę cieszyć się grą Messiego bez żadnych porównań do innych piłkarzy.

Leo Messi rekordzistą MŚ. Tak przeżywała to jego żona! Na tych zdjęciach widać wszystko

- Argentyńczyk ma już pięć goli. Czy sięgnie po tytuł króla strzelców mundialu?

- Ma mocny konkurentów, jak Erling Haaland czy Kylian Mbappe. Ale Messi może osiągnąć wszystko, co tylko może. Na mundialu pokazuje, że wciąż jest na niesamowitym poziomie.

- Argentyna jest gotowa, aby po raz drugi z rzędu sięgnąć po mistrzostwo świata?

- Oby była przygotowana do wygrania mundialu. Ale to nie będzie łatwe, bo jest wiele reprezentacji na bardzo wysokim poziomie. Mam na myśli m.in. Francję, Niemcy, Anglię.

- 29 czerwca mija dokładnie 40 lat od zdobycia mistrzostwa świata przez Argentynę, gdy gwiazdą był Diego Maradona. Będzie celebrował pan ten jubileusz?

- Nie będę robił nic specjalnego. Będę w Neapolu z dziećmi. Pewnie spotkam się z przyjaciółmi. Bardzo brakuje mi ojca. Dałbym wszystko, abym mógł być z nim w tym wyjątkowym dniu.

Harry Kane ma ten błysk i luz. Piotr Czachowski o kapitanie Anglików [ROZMOWA SE]

5

Diego Maradona - znacie najważniejsze momenty jego kariery? [QUIZ] Pytanie 1 z 13 W jakim klubie, jako senior, zaczynał karierę Maradona? Argentinos Juniors Boca Juniors River Plate Następne pytanie