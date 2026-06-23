Leo Messi rekordzistą MŚ. Tak przeżywała to jego żona! Na tych zdjęciach widać wszystko

Leo Messi z 18 golami jest nowym rekordzistą strzelców w historii MŚ.

Argentyńczyk strzelił już 5 goli w dwóch meczach obecnego mundialu z Algierią (3:0) i Austrią (2:0).

Z trybun wspiera go cała rodzina, na czele z żoną Antonelą, która mocno przeżywa występy Messiego.

Leo Messi bił rekord MŚ, a jego żona przeżywała. "Ale przywilej"

24 czerwca skończy 39 lat, a nadal zachwyca i po raz kolejny przeszedł do historii. Leo Messi jest już nie tylko rekordzistą MŚ pod względem rozegranych turniejów (6, razem z Cristiano Ronaldo) i meczów (28, drugi Lothar Matthaus ma ich 25). Od poniedziałku, 22 czerwca 2026, jest też najlepszym strzelcem mundiali wszech czasów! Wystarczyły mu zaledwie dwa mecze MŚ 2026, by poprawić swój dorobek z 13 do 18 goli i wyprzedzić słynnego Miroslava Klose.

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Po hat-tricku z Algierią, Argentyńczyk dołożył dwa gole w wygranym 2:0 meczu z Austrią. Zapewnił swojej drużynie awans do 1/16 finału z pierwszego miejsca, ale to jego indywidualne popisy są głównym tematem na całym świecie.

"Ale przywilej widzieć, jak ponownie i ponownie tworzysz historię! Kocham Cię, Leo Messi!!!" - napisała na gorąco Antonela Roccuzzo, żona (jeszcze)38-latka, która podobnie jak w pierwszym meczu MŚ 2026 wspierała go prosto z trybun z trójką ich synów - Thiago, Mateo i Ciro. Było to dla nich wyjątkowe przeżycie, potwierdzeniem czego są zdjęcia udostępnione przez Argentynkę. W koszulkach reprezentacji z charakterystycznym numerem 10 trzymali kciuki za Messiego i cieszyli się jego historycznym wyczynem.

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Antonela znalazła też chwilę, by zadbać o swój makijaż, co możesz zobaczyć w poniższym poście (czwarty slajd). Więcej zdjęć żony Messiego znajdziesz z kolei w galerii załączonej do tekstu.