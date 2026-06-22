Argentyna - Austria: Leo Messi przeszedł do historii MŚ! Zobacz historycznego gola [WIDEO]

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-22 19:46

Argentyńczyk Lionel Messi najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata! Genialny Leo zaczął mecz z Austrią od przestrzelonego rzutu karnego, ale 30 minut później zrobił już swoje i wyprowadził Argentyną na prowadzenie 1:0, a przy okazji zostawił w tyle Miroslava Klose, strzelając 17. gola na swoim szóstym mundialu - i już czwartego na MŚ 2026!

Piłkarz Leo Messi na dwóch zdjęciach, prezentujących jego ewolucję na przestrzeni lat: młodszy z burzą włosów w ciemnej koszulce i starszy, z brodą, w jasnej koszulce reprezentacji Argentyny, trzymający dłonie przy ustach. Więcej o rekordach Messiego przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Associated Press Leo Messi
  • Lionel Messi w meczu Argentyna - Austria strzelił swojego 17. gola w piłkarskich MŚ.
  • Tym samym odskoczył od Miroslava Klose, który do tego turnieju prowadził w klasyfikacji strzelców z 16 trafieniami.
  • Wybitny Argentyńczyk ma już na koncie 4 bramki podczas MŚ 2026!

MŚ 2026. Zobacz historycznego gola Leo Messiego z Austrią

Trwa popis Leo Messiego na Mistrzostwach Świata 2026 rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Po hat-tricku z Algierią (3:0) kapitan reprezentacji Argentyny został współrekordzistą klasyfikacji strzelców wszech czasów na MŚ z Miroslavem Klose. W drugim meczu obrońców tytułu sprzed czterech lat już w 9. minucie mógł odskoczyć od reprezentanta Niemiec urodzonego w Opolu, ale Messi fatalnie przestrzelił rzut karny! To nie podłamało jednak najwybitniejszego zawodnika w historii i już 30 minut później dopiął swego.

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Dokładnie w 38. minucie Messi - dwa dni przed 39. urodzinami - strzelił swojego siedemnastego gola na szóstym mundialu. Zrobił to w swoim stylu, odnajdując się na linii pola karnego i nie dając szans bramkarzowi. Genialny Argentyńczyk stał się absolutnym rekordzistą. Wystąpił też w największej liczbie meczów w historii MŚ - ten z Austrią jest jego 28., a drugi pod tym względem Niemiec Lothar Matthaeus plasuje się z 25 meczami.

Messi zadebiutował na MŚ w 2006 roku i już wtedy, w wieku 19 lat, strzelił swojego pierwszego gola (z Serbią i Czarnogórą). Cztery lata później nie poprawił dorobku, ale w 2014 r. w drodze do finału jego ofiarami były: Bośnia i Hercegowina, Iran, a także Nigeria (dwukrotnie). Na kolejnym mundialu w Rosji ponownie ustrzelił Nigerię, by cztery lata później w Katarze poprowadzić Argentynę do upragnionego mistrzostwa. W 2022 r. jedynym przeciwnikiem, którego nie napoczął była... Polska. O geniuszu Messiego przekonały się: Arabia Saudyjska, Meksyk, Australia, Holandia, Chorwacja i Francja. Kolejne ofiary to już tegoroczny mundial i grupowe mecze z Algierią, a także Austrią.

Poniżej historyczny, 17. gol Leo Messiego na MŚ:

Antonela Roccuzzo, żona Leo Messiego
Galeria zdjęć 36
ARGENTYNA
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LEO MESSI