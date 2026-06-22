Argentyna - Austria: Leo Messi przeszedł do historii MŚ! Zobacz historycznego gola [WIDEO]

Lionel Messi w meczu Argentyna - Austria strzelił swojego 17. gola w piłkarskich MŚ.

Tym samym odskoczył od Miroslava Klose, który do tego turnieju prowadził w klasyfikacji strzelców z 16 trafieniami.

Wybitny Argentyńczyk ma już na koncie 4 bramki podczas MŚ 2026!

MŚ 2026. Zobacz historycznego gola Leo Messiego z Austrią

Trwa popis Leo Messiego na Mistrzostwach Świata 2026 rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Po hat-tricku z Algierią (3:0) kapitan reprezentacji Argentyny został współrekordzistą klasyfikacji strzelców wszech czasów na MŚ z Miroslavem Klose. W drugim meczu obrońców tytułu sprzed czterech lat już w 9. minucie mógł odskoczyć od reprezentanta Niemiec urodzonego w Opolu, ale Messi fatalnie przestrzelił rzut karny! To nie podłamało jednak najwybitniejszego zawodnika w historii i już 30 minut później dopiął swego.

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Dokładnie w 38. minucie Messi - dwa dni przed 39. urodzinami - strzelił swojego siedemnastego gola na szóstym mundialu. Zrobił to w swoim stylu, odnajdując się na linii pola karnego i nie dając szans bramkarzowi. Genialny Argentyńczyk stał się absolutnym rekordzistą. Wystąpił też w największej liczbie meczów w historii MŚ - ten z Austrią jest jego 28., a drugi pod tym względem Niemiec Lothar Matthaeus plasuje się z 25 meczami.

Messi zadebiutował na MŚ w 2006 roku i już wtedy, w wieku 19 lat, strzelił swojego pierwszego gola (z Serbią i Czarnogórą). Cztery lata później nie poprawił dorobku, ale w 2014 r. w drodze do finału jego ofiarami były: Bośnia i Hercegowina, Iran, a także Nigeria (dwukrotnie). Na kolejnym mundialu w Rosji ponownie ustrzelił Nigerię, by cztery lata później w Katarze poprowadzić Argentynę do upragnionego mistrzostwa. W 2022 r. jedynym przeciwnikiem, którego nie napoczął była... Polska. O geniuszu Messiego przekonały się: Arabia Saudyjska, Meksyk, Australia, Holandia, Chorwacja i Francja. Kolejne ofiary to już tegoroczny mundial i grupowe mecze z Algierią, a także Austrią.

Poniżej historyczny, 17. gol Leo Messiego na MŚ:

Leo Messi zdobył swoją 17. bramkę na mistrzostwach świata i wyszedł na prowadzenie w zestawieniu najlepszych strzelców w historii mundiali!A coś nam mówi, że to jeszcze nie ostatnie słowo Argentyńczyka...📲 Oglądaj online mecz Argentyna - Austria ▶️ https://t.co/8ceqC9hUH5 pic.twitter.com/5wbPmS2ezn— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2026