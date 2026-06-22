Argentyna - Austria: Leo Messi przestrzelił rzut karny! Zobacz fatalne pudło

Leo Messi po hat-tricku z Algierią zrównał się liczbą goli na MŚ z rekordzistą Miroslavem Klose.

Już w 9. minucie meczu Argentyny z Austrią mógł zostać samodzielnym rekordzistą.

Messi zmarnował jednak rzut karny, uderzając obok bramki.

MŚ 2026. Argentyna - Austria: Przestrzelony rzut karny Leo Messiego

Pierwszy mecz broniącej tytułu Argentyny na MŚ 2026 był popisem jej kapitana i lidera - Leo Messiego. To on strzelił Algierii wszystkie 3 gole, wyrównując przy okazji rekord Miroslava Klose w liczbie trafień na wszystkich mundialach (16). Jedyną rysą na jego wspaniałym występie była kontrowersyjna sytuacja, gdy zdaniem niektórych powinien obejrzeć czerwoną kartkę za atak na nogę rywala, choć FIFA przychyliła się do decyzji Szymona Marciniaka o braku napomnienia. Genialna forma Messiego sprawiła, że wszyscy oczekiwali na kolejny mecz Argentyny - ten teoretycznie najtrudniejszy w grupie z Austrią.

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Aktualni mistrzowie świata znakomicie rozpoczęli spotkanie i już w pierwszych minutach wywalczyli rzut karny. W polu karnym Austrii w dogodnej pozycji sfaulowany został Lautaro Martinez, wzięty w kleszcze przez obrońców. Decyzja została podjęta po trwającej chwilę analizie VAR, ale główny sędzia po obejrzeniu powtórek nie miał wątpliwości. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł więc Messi, który stanął przed szansą na 17. gola w swoich szóstych MŚ. Tym razem przegrał jednak z presją.

Dwa dni przed 39. urodzinami genialny Argentyńczyk zdecydował się na leniwy rozbieg, a następnie kopnął piłkę obok słupka! Komentujący ten mecz w TVP Mateusz Borek na chwilę wręcz zaniemówił - jesteśmy przekonani, że podobnie jak wielu fanów Messiego. Był to jego trzeci przestrzelony rzut karny na mundialach, nikt nie ma ich więcej. Ten wcześniejszy miał miejsce cztery lata temu przeciwko Polsce, gdy Wojciech Szczęsny wygrał pojedynek z geniuszem futbolu. Warto podkreślić, że jest to trzeci mundial z rzędu ze zmarnowanym karnym Messiego!

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Przestrzelony rzut karny z Austrią możesz obejrzeć poniżej.

🚨 NIEWIARYGODNE! Leo Messi nie wykorzystuje jedenastki! Ależ zmarnowana szansa na prowadzenie ❌📲 Oglądaj online mecz Argentyna - Austria ▶️ https://t.co/8ceqC9hUH5 pic.twitter.com/LLXN6WVtw0— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2026