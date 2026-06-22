Niemiec pobity przez Leo Messiego. Zareagował na popis Argentyńczyka! "Mistrzu"

Leo Messi został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii MŚ.

Argentyńczyk w swoich sześciu mundialach strzelił już 18 goli i zepchnął na drugie miejsce Miroslava Klose z 16 trafieniami.

- Ten rekord i tak prędzej czy później musiał zostać pobity - komentuje na gorąco były reprezentant Niemiec w tamtejszych mediach.

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Cztery lata temu Miroslav Klose mógł być spokojny o swój rekord goli na MŚ, ale w tym czasie Leo Messi ostatecznie zamknął dyskusję o tym, kto jest najlepszym piłkarzem w historii. W Katarze poprowadził Argentynę do upragnionego mistrzostwa, strzelając 7 goli (nie pokonał tylko bramkarza reprezentacji Polski), a po czterech latach kontynuuje magiczne popisy w wieku niemal 39 lat. Wystarczyły mu dwa mecze MŚ 2026 z Algierią i Austrią, aby strzelić 5 goli i stać się samodzielnym rekordzistą, wyprzedzając słynnego Niemca!

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Messi jest od dzisiaj (22 czerwca) rekordzistą mundiali pod względem liczby rozegranych turniejów [sześć - obok Cristiano Ronaldo], występów [28 meczów] i goli [jak na razie 18]. Zwycięstwa z Algierią (3:0) i Austrią (2:0) zapewniły już Argentynie awans do fazy pucharowej, a przed nią także ostatni mecz fazy grupowej z Jordanią, więc Messi ma jeszcze co najmniej dwie okazje, aby wyśrubować swój strzelecki wynik!

To jest w porządku, ten rekord i tak prędzej czy później musiał zostać pobity, i nie mam nic przeciwko, że zrobił to Messi. Jestem i zawsze byłem jego wielkim fanem - przyznał na gorąco Miroslav Klose na łamach „Sueddeutsche Zeitung”.

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Reprezentant Niemiec na mundialach w latach 2002-2014 był z tym pogodzony i cieszy się, że padło na geniusza z Argentyny.

- Lionel Messi to moim zdaniem najlepszy piłkarz wszech czasów! Gratulacje, mistrzu! - dodał urodzony w Opolu napastnik.

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