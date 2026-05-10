FC Barcelona - Real: Składy. Decyzja w sprawie Lewandowskiego już w protokole!

Kamil Heppen
2026-05-10 19:43

Mecz FC Barcelona - Real Madryt to spektakl, którym żyje cały piłkarski świat. Tym razem ma wyjątkowe znaczenie, bo Barca może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii właśnie w El Clasico! Około 1,5 godziny przed meczem poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu drużyn. Co z Robertem Lewandowskim? Oficjalne składy Barcelony i Realu znajdziesz w dalszej części tekstu.

Autor: Gadomski Marcin / Super Express Robert Lewandowski, piłkarz FC Barcelony, w treningowej koszulce klubowej z logo Spotify, patrzący w lewą stronę, podczas gdy z tyłu widać niewyraźne światła.
  • FC Barcelona gra w niedzielę 10 maja z Realem Madryt.
  • W El Clasico wystarczy jej remis, aby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii.
  • Jakie są składy Barcelony i Realu? Co z Robertem Lewandowskim? Dowiedz się w dalszej części tekstu.

FC Barcelona - Real Madryt. Składy. Decyzja ws. Lewandowskiego zapadła

El Clasico to zawsze coś więcej niż mecz. Wielka rywalizacja FC Barcelona i Realu Madryt rozgrzewa niezależnie od aktualnej formy, a tym razem ma dodatkowy smaczek. "Duma Katalonii" już dzisiaj (10 maja) może świętować mistrzostwo Hiszpanii - wystarczy jej do tego remis! Przewaga nad Realem na cztery kolejki do końca sezonu wynosi 11 punktów i tylko zwycięstwa utrzyma "Królewskich" w pozornej walce o tytuł. Jaki skład na to spotkanie desygnował trener Hansi Flick, który tuż przed El Clasico przeżył bardzo trudne chwile w życiu prywatnym?

El Clasico. FC Barcelona - Real: Tragedia przed meczem. Hansi Flick stracił ojca

  • Skład Barcelony na mecz z Realem: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Ferran Torres, Fermin Lopez

Wszystkie hiszpańskie media przewidywały występ Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty. Niestety, szkoleniowiec Barcelony postanowił inaczej i zamieszał w wyjściowej "11". O ofensywę gospodarzy mają zadbać Ferran Torres, Marcus Rashford, Fermin Lopez, Dani Olmo i inni, a Polak usiądzie na ławce obok m.in. Raphinhi i Wojciecha Szczęsnego.

  • Skład Realu na mecz z Barceloną: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia - Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga - Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

W składzie gości brakuje oczywiście Kyliana Mbappe, który z powodu urazu wypadł z kadry meczowej po ostatnim treningu przed El Clasico. Nie ma też Federico Valverde, o którego bójce w szatni z Tchouamenim rozpisywano się w tym tygodniu na całym świecie. Początek meczu Barcelona - Real już o 21:00!

