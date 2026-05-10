FC Barcelona podejmuje Real Madryt w El Clasico, które może rozstrzygnąć walkę o mistrzostwo Hiszpanii.

Robert Lewandowski rozpoczyna starcie z Królewskimi na ławce rezerwowych, co jest sporym zaskoczeniem.

FC Barcelona - Real: SKŁADY. Lewandowski zaczyna na ławie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Real Madryt w 35. kolejce hiszpańskiej LaLiga zaczyna na ławce rezerwowych. Katalończykom wystarczy remis, żeby zapewnić sobie kolejny tytuł mistrzów Hiszpanii. Kylian Mbappe wznowił treningi, ale potem okazało się, że wciąż jest kontuzjowany i nie zagra w El Clasico. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Ferran Torres, Fermin Lopez

Real Madryt: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia - Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga - Brahim Diaz, Gonzalo García, Vinicius Jr.

FC Barcelona - Real Madryt. Królewscy po skandalu

El Clasico FC Barcelona - Real Madryt to zawsze spektakularne bitwy. Teraz na dodatek mecz może rozstrzygnąć walkę o tytuł. "Królewscy" powalczą na stadionie odwiecznego rywala po serii skandali, które ujawniły, jak fatalna atmosfera panuje w ich szatni. Skłócony z kolegami i kontuzjowany Kylian Mpappe mocno podpał kibicom, którzy domagają się jego odejścia. Jednak największa bomba wybuchła po krwawej bójce Federico Valverde i Auréliena Tchouaméniego, po której ten pierwszy wylądował w szpitalu z urazem głowy. Real Madryt nałożył na obu kary finansowe w wysokości 500 tysięcy euro.

FC Barcelona też ma swoje problemy. W dniu meczu trener Hansi Flick dowiedział się o śmierci jego ojca. - Wiem, że napięcie jest ogromne i wszyscy czekają na ten mecz. Cały świat będzie na to patrzył, ale ostatecznie chodzi o nas. Chcemy grać swoją piłkę, w swoim stylu, jako drużyna, jako jedność. Właśnie to chcę zobaczyć - powiedział trener Flick.

FC Barcelona - Real Gdzie oglądać El Clasico NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w niedzielę 11 stycznia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Real Madryt o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Real Madryt na antenie Eleven Sports 1, CANAL+ Premium i CANAL+ SPORT oraz online na Canal+ ONLINE.

